Sicher ist es auch ganz schön, sich nach der langen Corona-Pause endlich wiederzusehen, aber als Sängerin formuliert man das lieber etwas anders: „Wir sind alle superfroh, dass wir uns wieder hören können“, sagt Christl Kanneberg, wenn man sie fragt, wie sich das anfühlt – die erste gemeinsame Chorprobe in Präsenz seit mehr als einem halben Jahr. Die 28-jährige singt bei Vivid Voices, einem Ensemble, das zur Musikhochschule gehört. Doch längst sind hier nicht nur Studierende mit von der Partie. Wer einmal Feuer gefangen hat, will nicht mehr aufhören mit dem Singen. Darum sind inzwischen auch viele Ehemalige im Chor.

Geprobt wird immer freitags. Eigentlich. Denn dieser grundlegende Satz hat bei Vivid Voices wie bei allen anderen Chören des Landes in den vergangenen Monaten viel von seiner unverrückbaren Klarheit verloren. Das Gemeinschaftserlebnis einer Chorprobe, das für die meisten das Wichtigste beim Singen ist, wurde coronabedingt ersetzt durch einsame Übungsstunden vor dem Computer. Oder die Proben sind gleich ganz ausgefallen.

Schon die Lautstärke ist ein Ereignis bei den Proben im Stadtpark: Chorleiterin Claudia Burghard gibt Handzeichen. Quelle: Samantha Franson

Wann gibt es wieder Konzerte?

Bei Laienchören wiegt dieser Probenrückstand besonders schwer. Nicht nur, dass die sorgfältig erarbeitete Klangkultur und das allgemeine Niveau des Ensembles leiden – die Sängerinnen und Sänger haben nach der langen Corona-Pause oft gar kein Repertoire mehr, das sie aufführen könnten. Ob es im Herbst oder zu Weihnachten überhaupt wieder Chorkonzerte geben wird, hängt voraussichtlich vor allem davon ab, ob und wie schnell dieser Rückstand aufgeholt werden kann.

Chor-Funktionäre Lüssenhop hofft jetzt auf „wirklichen Neustart“

Diese Unsicherheit hat zumindest in Hannover aber offenbar noch nicht dazu geführt, dass Chöre und Gesangsgruppen sich aufgelöst hätten. Das berichtet der Niedersächsische Chorverband, dem viele Ensembles in der Stadt und im ganzen Land angehören. Präsident Martin Helge Lüssenhop, der mehr als 400 Chöre vertritt, hofft nun auf einen „wirklichen Neustart für die Kultur“.

Bei Vivid Voices ist man darauf etwas besser vorbereitet als bei vielen anderen Chören. Denn fast alle Mitglieder haben professionell mit Musik zu tun – wenn auch nicht unbedingt als Sängerin oder Sänger. Aber sie können ohne Probleme allein ihre Parts eines neuen Stücks einstudieren. Zumindest die richtigen Noten sind hier also nicht das Problem. Später an diesem Freitag wird das Ensemble das eindrucksvoll demonstrieren.

Automatisch auf Abstand: Vivid Voices beim Gruppenbild im Stadtpark. Quelle: Samantha Franson

Proben am Rosenpavillon des Stadtparks

Der Chor nutzt wie viele andere Ensembles das Angebot der Stadt, an extra dafür ausgewiesenen Orten im Freien zu proben. Die Verordnungen lassen unter bestimmen Bedingungen inzwischen sogar schon wieder Proben in Innenräumen zu. Bei Vivid Voices hat man sich aber zumindest mit der großen Besetzung für Freiluftübungen entschieden – und mit dem Rosenpavillon am Rande des Stadtparks einen wunderbaren Ort dafür zugewiesen bekommen. In der vergangenen Woche hat man sich schon einmal getrennt nach Stimmgruppen getroffen. Jetzt sind zum ersten Mal alle wieder zusammen.

Es sieht schon gut aus

Der Rosenpavillon ist von einem großen, kegelförmigen Dach aus Reet gekrönt und seinem Namen zum Trotz von Töpfen voller Geranien eingerahmt. Die Rosen wachsen weiter unten in strenger Formation auf ihren Beeten. Wände gibt es nicht, das eindrucksvolle Gebälk ist von geschälten Baumstämmen getragen. Das ist gut für den Ausblick: freie Sicht aufs Blütenmeer.

Fortissimo unter dem Reetdach: Der idyllische Probenort des Chores Vivid Voices. Quelle: Samantha Franson

Weniger gut ist es für die Notenblätter, die Chorleiterin Claudia Burghard auf ihr Pult getürmt hat. Immer wieder fährt der Wind in den ungeschützten Stapel und droht einzelne Blätter in die Weite des Parks zu verwehen. Aber Noten sind hier zunächst sowieso gar nicht nötig. Denn erstaunlicherweise wird zu Beginn der Chorprobe gar nicht gesungen. Vivid Voices ist ein Jazz- und Popchor – die richtige Lebendigkeit hängt da oft am richtigen Rhythmus.

Eingrooven: Am Anfang gibt es Rhthmusübungen

Also gibt es zum lang ersehnten Neubeginn zuerst ein paar Übungen zum Eingrooven. Burghard deutet Rhythmen an und gibt kurze Bewegungen vor – schon gerät der ganze Chor in Bewegung. Die kurzen Moves werden zu immer längeren Mustern kombiniert. Es sieht aus, als ob es auch gut klingt. Nur hört man fast nichts.

„Nicht reden, nur singen“

Das ändert sich, als Burghard die erste Partnerübung ankündigt. „Schnappt euch euren Nachbarn“, sagt sie: „Einer zeigt an, der andere bewegt sich.“ Nach Monaten der Einsamkeit führt die ungewohnte Kommunikation zu allgemeinen Lächeln. Ganz nebenher ist die Übung auch eine Demonstration der Abstandsdisziplin, die jeder und jede inzwischen verinnerlicht hat: Ohne dass ein Wort darüber verloren wird, lassen alle ausreichend Platz zum Nachbarn und der Nachbarin. Mit der Zeit platzt aus dem stummen Lächeln lautes Lachen hervor. Erst vereinzelt, dann immer häufiger. Bevor die Situation eskaliert, bricht die Leiterin die Übung ab. Probenzeit ist kostbar. Jetzt mehr denn je.

Austausch von Energie: Chorleiterin Claudia Burghard bei der Arbeit. Quelle: Samantha Franson

Ohne weitere Erläuterungen summt Burghard einen Ton. Sekundenschnell breitet er sich im Chor aus. Ein einstimmiges Summen vom Bass bis zum Sopran. Der ganze Pavillon scheint plötzlich im Klang dieses einen, ersten Tons zu vibrieren. Ein magischer Moment. Kurz darauf, nach gut einer halben Stunde, kommt gleichsam als Kontrastprogramm zum ersten Mal die obligatorische Ansage jeder Chorprobe: „Bitte nicht reden, nur singen.“

Wie die Lautstärke zum Ereignis wird

Da ist schon das erste Stück in Arbeit. Die Noten von „Winter“ haben die Sängerinnen und Sänger einzeln zu Hause vorbereitet. Jetzt erklingt es zum ersten Mal zusammen. Das Lied beginnt sehr leise, und doch füllt der Klang schon den weiten Raum unter dem Reetdach des Pavillons. Wenn die ersten Harmonien sich auffalten, spiegelt sich in den konzentrierten Gesichtern das Glück. Dann das erste Crescendo: Der Klang schwillt weiter und weiter an. Allein die Lautstärke wird so zum Ereignis.

Davon träumen Chorsängerinnen und – säger: Die Vivid Voices 2016 in Vollbesetzung auf der Bühne im Pavillon. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

„Ach, ist das schön, euch wieder mehrstimmig zu hören“, seufzt Burghard noch in den Nachklang hinein, als alles vorbei ist. Sie lächelt – und fängt gleich an, Details zu kritisieren. Der Gesang war gut, aber offenbar noch nicht gut genug. Das soll sich jetzt ändern. Man sieht, wie viel Energie die Leiterin in den Chor hineingibt, und kann spüren, wenn sie dort ankommt. Eine Chorprobe wäre perfekter Anschauungsunterricht für alle Lehrerinnen und Lehrer – und tatsächlich wollen viele der Mitglieder von Vivid Voices genau das werden.

Fasziniert vom Chorklang

„Es ist super, wieder mit allen Stimmen zu proben – gerade im Kontrast zu Onlineproben, bei denen die Motivation manchmal schwer fällt“, sagt Sänger Erik Höppner in der Pause. Er gehört zu den wenigen Chormitgliedern, die einen Stuhl zur Freiluftprobe mitgebracht haben. Schließlich hat er für das mit grüner Plane bespannte Klappgestell sonst keine Verwendung. „Das ist eigentlich mein Festivalstuhl“, erklärt er. Doch das Hurricane findet ja in diesem Jahr nicht statt.

An einen Festivalbesuch ist für Isabel noch nicht zu denken. Sie ist gerade neun Monate alt geworden und verbringt die Chorprobe zum großen Teil auf dem Arm ihres Vaters Martin Husemann. „Hier können wir ihr endlich was bieten“, sagt er, „bislang war sie fast nur zu Hause und hatte wenig Kontakte.“ Und natürlich, so der Sänger, sei seine Tochter ganz fasziniert vom Klang des Chores. Damit ergeht es ihr bei dieser Probe so wie allen anderen.

