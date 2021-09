Linden-Mitte

Als Achim Leseberg und Stephan Kleineberg vor 20 Jahren beschlossen, in Linden-Mitte die Galerie Falkenberg zu gründen, war eigentlich schon klar: Hannover ist keine Stadt des Kunsthandels. Zudem hatten die beiden Künstler kaum Startkapital. „Aber wir hatten einen Raum“, sagt Leseberg. Im Hinterhof der Falkenstraße 21a hatte er mit Kleineberg und einem weiteren Kollegen bereits ein Atelierhaus betrieben. Als der Dritte wegging, erdachten die anderen beiden zunächst eine Produzentengalerie, um die Miete zu finanzieren.

Vor zehn Jahren wurde die dann zur „Galerie für neue Kunst“. Nach weiteren zehn Jahren ist klarer denn je, dass es in keiner anderen Stadt vergleichbarer Größe so wenig Verkaufsgalerien gibt. „Kaum jemand, der Kunst kaufen will, macht auf dem Weg von Köln nach Berlin in Hannover Halt“, sagt Kleineberg und ergänzt: „Es gibt hier für Sammler einfach nicht genug zu sehen.“ Und doch ist die Galerie Falkenberg noch da. „Unsere Umsätze gehen beständig nach oben“, sagt Leseberg, gibt allerdings zu bedenken, dass nach Abzug aller Kosten nicht viel vom Verkaufsanteil bleibt: „Das geht nur mit der Bereitschaft, für wenig Geld das meiste selbst zu machen.“

Jubiläumsausstellung mit Pandemie-Sonderförderung

Die Jubiläumsausstellung wurde möglich durch eine Sonderförderung aus einem Projekt, das die Stiftung Kunstfonds mit Bundesgeldern aus dem Pandemie-Programm „Neustart Kultur“ speziell für Galerien ausschrieb. Falkenberg ist einer von drei Förderempfängern in Niedersachsen. Statt einer einzigen großen Schau mit allen 18 Künstlerinnen und Künstlern aus ihrem Portfolio veranstalten Leseberg und Kleineberg bis Ende November drei dreiwöchige Ausstellungen mit jeweils sechs künstlerischen Positionen. Dazu erscheinen 18 Einzelkataloge mit einführenden Texten und einer Übersicht zu weiteren Arbeiten.

„Wir tragen zur Kultuszene bei“

„Wir haben einen Großteil der Förderung weitergegeben“, sagt Leseberg zufrieden. Dazu gehöre auch, sich Eröffnungsredner zu leisten oder ein Galeriekonzert mit freiem Eintritt. Die meisten Besucher kommen aus Neugierde und Interesse an der Kunst. „Wir sind ja nicht nur Teil des Kunstmarktes,“ so Kleineberg, „wir tragen zur Kulturszene bei.“ Jeder Zwanzigste bis Dreißigste ist jedoch ein Käufer. Leseberg sagt: „Wenn wir ein Jahr lang nichts verkaufen würden, gäbe es uns nicht mehr.“ Mehr als die Hälfte der Kunden kommt von außerhalb Hannovers, ohne die ginge es nicht.

Mit Blumen und Champagner: Michael Stoeber feiert Galeriegeburtstag. Quelle: Samantha Franson

Lokale Künstlerinnen und Künstler seien gar nicht so interessant für eine Galerie. Viel lohnender für alle Seiten sei es, Kunst in anderen Städten zu präsentieren, einen Blick in andere Szenen zu ermöglichen. „Das ist gar nicht so einfach“, sagt Leseberg, „das baut sich über Jahre immer wieder neu zusammen.“ Es gelte zum Beispiel, an Hochschulen und auf Messen die Augen offen zu halten. „Es muss passen“, so Leseberg, „wir müssen das persönlich gut finden.“ Es gehe um diesen Moment, in dem man plötzlich fasziniert innehalte: „Nur wenn ich überzeugt bin, kann ich etwas überzeugend verkaufen.“

Kunst, die einen Sog entwickelt

Alle Bilder für die drei Jubiläumsausstellungen wählen die Falkenberg-Galeristen persönlich in den Ateliers aus – mit Gespür für mögliche Wechselwirkungen. In der Schau mit den ersten sechs Künstlerinnen und Künstlern wird das bereits im ersten Raum spürbar. Hier hält sich keiner mit einem Prolog auf, die Besucher prallen direkt auf zwei großformatige Bilder, die jeweils einen ganz eigenen Sog entwickeln – neutral zwischen ihnen zu stehen, ist kaum möglich. Die Collage „Paradiesspiel“ von Kerstin Grimm aus Berlin ist über zwei Meter breit und fast eineinhalb Meter hoch. Die Künstlerin kombiniert darin Ausschnitte aus eigenen, filigranen Zeichnungen, überlagert sie und schafft so erstaunliche Tiefe.

Acryl- und Ölfarben auf Leinwand: Le Miroir Du Monde der Bremer Künstlerin Sabine Wewers. Quelle: Thomas Kaestle

Gegenüber hängt das ähnlich große „Le Miroir Du Monde“, das die Bremer Künstlerin Sabine Wewers mit Acryl- und Ölfarben auf Leinwand gemalt hat. Rot und Schwarz dominieren eine gespenstische Szene, die doch Ruhe ausstrahlt: Wie inmitten eines Rituals liegt eine Frau zwischen Kerzen und Flaschen, über ihr scheint seitenverkehrt ihr skizzenhaftes Abbild zu schweben. Auch Marina Schulze, Frank Seidel, Ryo Kato und Ingo Lie werden mit einzelnen Malereien und Zeichnungen bereits in den beiden Erdgeschossräumen eingeführt – Fotorealismus und Abstraktion begegnen sich, Skizzen auf Wellpappe und großformatige Ölbilder, Themen wie Umweltzerstörung und Innenschau.

„Wir feiern auch uns selbst“

„Mit diesen drei Ausstellungen feiern wir uns auch selbst“, sagt Leseberg – gerade auch mit etlichen großformatigen Bildern. Die seien eigentlich eher schwer zu verkaufen, auch weil sie natürlich ihren Preis haben. Grimms beeindruckendes „Paradiesspiel“ ist mit 31.000 Euro das teuerste Exponat der ersten Schau. Sie wird als Künstlerin fast schon von Anfang an von der Galerie Falkenberg vertreten. Nur dass eben die Preise für ihre Bilder inzwischen zum Teil um mehr als das Siebenfache gestiegen sind.

Am Ende zählt aber wohl der richtige Instinkt. Das erste bei Falkenberg ausgestellte Bild war eines, in das sich Leseberg spontan verliebt hatte. Es war über dreieinhalb Meter breit und zwei Meter hoch – und schließlich auch das erste von ihm verkaufte Bild. Der Künstler, der es gemalt hatte, ist zugleich ein gutes Beispiel dafür, warum sich das Portfolio einer Galerie ständig dynamisch verändert. Er gehört nicht mehr zu den Falkenberg-Künstlern, weil er die Kunst aufgegeben hat, um in die Politik zu gehen. Er ist heute Bürgermeister einer Kleinstadt. Lesebergs Instinkt hingegen ist geblieben.

Die erste Jubiläumsausstellung der Galerie Falkenberg ist noch bis zum 26. September in der Falkenstraße 21a zu sehen. Am Sonnabend, 11. September, findet um 19 Uhr ein Konzert mit dem Kusiolek-Trio statt. Die zweite Jubiläumsausstellung dauert vom 3. bis zum 24. Oktober, die dritte vom 7. bis 28. November. Die Galerie ist montags von 11 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags von 12 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.

Von Thomas Kaestle