Hannovers Konzertmeisterin Lucja Madziar begeistert in der Elbphilharmonie

Hamburg

Dieser Saal ist wie gemacht für die Geigerin Lucja Madziar. Der kleine Saal der Hamburger Elbphilharmonie mit seiner spektakulären Holzverkleidung an den Wänden, in denen sich die französische Eiche zu kräuseln scheint wie Wellen auf sanft bewegter See, macht jede Schwingung ihres Vibratos, jedes Detail ihrer Phrasierung deutlich hörbar, ohne je grell zu wirken. Er wirkt wie ein akustisches Vergrößerungsglas, das die Wärme des Klangs, den Madziar ihrer Violine entlockt, verstärkt und ihren Tönen weiten Raum zur Entfaltung gibt. Der Saal ist gnadenlos zu Musikern, die ihr Handwerk nicht vollendet beherrschen. Und ein Segen für eine so zurückhaltende Virtuosin wie Madziar.

Keine Effekthascherei

Der polnischen Geigerin ist jede effektheischende Überdeutlichkeit fremd, mit der sich viele Solisten auf der Bühne bewegen. Seit 2010 spielt Madziar als Konzertmeisterin des Niedersächsischen Staatsorchesters im Orchestergraben der hannoverschen Oper. Sie ist es gewohnt, die großen Gesten den Dirigenten zu überlassen.

Rauschhafte Werke

Gemeinsam mit ihrer Klavierpartnerin Katharina Sellheim gelingt ihr bei ihrem Elbphilharmonie-Debüt auch so ein eindrimglicher Kammermusikabend. Leos Janáceks intime Sonate gerät noch etwas überzeugender als die von Ravel, die mit ihren Jazzanklängen manchmal echte Entertainerqualitäten verlangt. Dass man auch ohne viel äußere Regung große Gefühle entfesseln kann, beweist Madziar in rauschhaften Werken von Karol Szymanowski und Georgi Catoire.

Kein Wunder, dass man auch andernorts auf diese Geigerin aufmerksam geworden ist: Derzeit ist Madziar auch probeweise Konzertmeisterin an der Deutschen Oper Berlin. Im Sommer entscheidet sich, ob sie Hannover dann verlassen wird.

Als Solistin ist Lucja Madziar bei den Weihnachtskonzerten des Staatsorchesters am Sonnabend, 21. Dezember, 19.30 Uhr, und Sonntag, 22. Dezember, 17 Uhr, in Herrenhausen zu erleben.

Von Stefan Arndt