+++ Dienstag, 31. März: Ein Blick in die (derzeit geschlossene) Kestnergesellschaft +++

Sie ist geschlossen - wie so viele Kunsteinrichtungen im Moment. Dabei zeigt die Kestnergesellschaft an der Goseriede gerade zwei spannende Ausstellungen - von denen eine viel mit Hannover und der HAZ zu tun hat. “Rauschen” heißt sie. Worum geht’s? Die Ausstellungsmacherinnen präsentieren hier im Video, was aktuell leider verborgen ist:

Ausstellungsfilm: Katinka Bock | Jean-Luc Mylayne FILM AB // Wer mehr über die Hintergründe unserer akuellen Ausstellungen von Katinka Bock und Jean-Luc Mylayne erfahren möchte, kann sich unser Ausstellungsvideo von Lukz.com - Film & Motion Design anschauen! Gepostet von kestnergesellschaft am Mittwoch, 11. März 2020

Das gerade mal 39 Quadratmeter große Lodderbast aus Hannovers Südstadt ist jüngst zu Deutschlands beliebtestem Kino gekürt worden. Die Betreiber haben sich für die Zeit, in der ihr Saal geschlossen ist, eine Internet-Talkreihe mit zum Teil prominenten Regisseuren und Schauspielern einfallen lassen. Ein sehenswerter Tipp ist etwa das Gespräch am Sonntag, 22 Uhr, mit Godehard Giese (“Babylon Berlin“) zum Film The Bigamist (1953). Heute um dieselbe Zeit sprechen die Lodderbast-Macher mit Regisseur Rudi Gaul (“ Wader Wecker Vater Land“ (mit Hannes Wader und Konstantin Wecker), „Safari – Match Me If You Can“) über den Kult-Film Basic Instinct (mit Sharon Stone, 1992).

Kino-Talk ab 22 Uhr:

Sollten Sie Probleme mit dem Abspielen des Videos haben, sehen Sie den Stream des Talks auch hier

+++ Montag, 30. März, 16 bis 18 Uhr: Margit Auer liest aus dem Kinderbuch „Schule der magischen Tiere +++

Der NDR bietet am Montag den Livestream der Lesung von Kinderbuchautorin Margit Auer. Der Stream ist auch im Nachhinein aufrufbar:

Übrigens: Noch mehr für Ihre Kinder: Für die HAZ liest Ingo Siegner immer wochentags aus seinem Kult-Kinderbuch „Der kleine Drache Kokosnuss“

+++ Sonntag, 29. März: Kabarett von Janssen & Grimm +++

Die Kabarettisten „ Herbert Royal“ sind schon lange kein Geheimtipp mehr in Hannover. Weil öffentliche Auftritte derzeit unmöglich sind, streamen zwei „ Herberts“, Uwe Janssen und Imre Grimm, am Sonntagabend ab 18.30 Uhr allein aus dem TaK, dem Theater am Küchengarten. Hier gibt’s die Show im Video:

Von red