Hannover

Einige Besucher der Premiere von „Annette, ein Heldinnenepos“ am Sonnabend im Schauspielhaus haben sich gewundert: Auf der Bühne gab es weder vor noch nach der Aufführung ein Statement zum Krieg in der Ukraine, das Theater war nicht gelb-blau illuminiert, keine Unterschriftenlisten für einen Friedensappell lagen aus. Den Eindruck, das Theater würde sich für den Krieg in der Ukraine nicht interessieren, hatten allerdings nur die Zuschauer, die das Schauspielhaus nach dem Schlussapplaus eilig verlassen haben. Wer noch ein bisschen im Foyer verweilte, konnte hören, dass Schauspielintendanten Sonja Anders und Dramaturg Hannes Oppermann im Foyer dann doch noch ein Statement zum Krieg in der Ukraine gaben.

Wir blicken mit Entsetzen auf die Ereignisse in der Ukraine

Intendantin Sonja Anders sagte: „Die Wirklichkeit hat uns einmal mehr überholt. Wir blicken mit Entsetzen auf die Ereignisse in der Ukraine – wollen aber nicht im Schock verharren. Gemeinsam mit dem Ensemble und Initiativen aus der Stadt planen wir eine Sonderveranstaltung am Sonnabend. Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine und all jenen, die sich für Frieden und Dialog einsetzen.“

In der Staatsopernproduktion „Denis & Katya“, die am Sonnabend im Ballhof Premiere hatte, geht es um zwei Teenager in Russland. Intendantin Laura Berman unterbrach den Schlussapplaus nach der Vorstellung und sagte, dass es dem Ensemble ein wichtiges Bedürfnis sei, seine Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auszusprechen. Sie wies darauf hin, dass in der Oper viele Menschen aus der Ukraine und auch aus Russland tätig seien. Sie schloss ihre Ansprache mit den Worten: „Gemeinsam stehen wir für eine offene und freie Gesellschaft, für die Freiheit von Kunst und Kultur und für ein Miteinander in Vielfalt und Frieden!“

Auch die Oper ist an der Sonderveranstaltung der Staatstheater zum Ukraine-Krieg beteiligt, die für Sonnabend, 5. März, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus geplant ist, die Aufführung von Thomas Köcks „Klimatrilogie“, die an dem Abend vorgesehen war, entfällt. Die Theater präsentieren Texte und Szenen und Musik gegen den Krieg. Der Eintritt ist frei.

Zwei Praktikumsplätze für Menschen aus der Ukraine

Auch das Sprengel Museum will ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen: Ein Werk oder eine Werkgruppe des ukrainischen Fotokünstlers Boris Mikhailov soll in die von Reinhard Spieler kuratierte Ausstellung „Elementarteile“, die aktuell im Neubau zu sehen ist, aufgenommen werden.

Die Kestnergesellschaft plant nicht nur demnächst eine ukrainische Flagge vor dem Gebäude wehen zu lassen. Dort soll demnächst auch eine Reihe mit Vorträgen zum Thema „Barbarei“ beginnen. Adam Budak, der Leiter der Kestnergesellschaft, sagt, dass man auch ganz praktische Hilfe leisten will: So hat man zwei Stellen für Praktikantinnen und Praktikanten geschaffen, die an junge Menschen aus der Ukraine vergeben werden sollen. Die neuen Praktikantinnen und Praktikanten erhalten für das halbjährliche Praktikum Gehalt und eine Wohnung in Hannover.

Von Ronald Meyer-Arlt