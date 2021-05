Hannover

Seit Freitag dürfen Besucher wieder in die Museen und Ausstellungshäuser. Die Lust auf Kultur scheint groß zu sein. Nach etwas verhaltenem Beginn am Freitag erlebte etwa das Landesmuseum Pfingsten einen erheblichen Besucheransturm. „Seit Sonntag ist der Zuspruch sehr groß“ sagt Dennis von Wildenradt, der Sprecher des Landesmuseums. Zwischenzeitlich ging sogar der Rechner des Onlinekartenshops in die Knie. Das Problem konnte aber schnell behoben werden.

Landesmuseum mit zwei Sonderausstellungen

Im Landesmuseum sind derzeit nur die beiden Sonderausstellungen „Duckomenta“ und „KinoSaurier“ zu sehen. Die „KinoSaurier“-Schau über das Bild von Dinosauriern im Kino und in der Wirklichkeit, sollte ursprünglich bis Dienstag, 25. Mai laufen, wurde dann aber bis zum 29. August verlängert. Die „Duckomenta“, in der die Kunstgeschichte aus Entenperspektive gezeigt wird, konnte nicht noch weiter verlängert werden; sie endet am Dienstag. In den Räumen wird jetzt die Ausstellung „Im Freien“ eingerichtet, eine Schau über Freilichtmalerei mit Werken aus den Beständen des Landesmuseums. Sie soll im Juli eröffnet werden.

Das Landesmuseum empfängt wieder Besucher und die Kinosaurier- und Duckomenta-Sonderausstellungen sind gut besucht. Quelle: Katrin Kutter

Diese Corona-Regeln gelten

Seit Freitag sind Besuche auch in den anderen Ausstellungshäusern der Stadt möglich. Um die Museen besuchen zu können, müssen die Gäste einen Beleg über einen negativen Coronatest (nicht älter als 24 Stunden) oder eine Impfbescheinigung oder einen Genesenen-Nachweis vorzeigen.

Unterwegs bei gutem Wetter am Landesmuseum und am Maschsee: Kamil Pollex (32), Maria Träbert (29) und Louis (4) sind zu Besuch aus Braunschweig. Quelle: Katrin Kutter

Im Sprengel-Museum sind die Ausstellungen „Lienhard von Monkiewitsch. Zum Achtzigsten“ und „Elementarteile. Grundbausteine des Sprengel-Museums und seiner Kunst“ geöffnet. Besuche sind ohne Voranmeldung möglich – und auch ohne Wartezeit. Im Sprengel-Museum gab es über Pfingsten keine Warteschlangen. „Von Besucherandrang würde ich nicht sprechen, aber angesichts der schon abschreckenden Testpflicht, die besonders an Sonn- und Feiertagen eine Hürde ist, sind wir zufrieden“, sagt Reinhard Spieler, der Direktor des Sprengel-Museums. Am Sonnabend hatte das Museum 160, am Sonntag knapp 200 Besucher.

Sprengel-Museum: Ausstellung „Big!“ ab 29. Mai

Am Sonnabend, 29. Mai, eröffnet im Sprengel-Museum die Ausstellung „Big!“ mit Großformaten aus den eigenen Bestände. Das Untergeschoss des Museums ist wegen der laufenden Brandschutzsanierung bis auf Weiteres nicht zugänglich.

Von Ronald Meyer-Arlt