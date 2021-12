Hannover

Die Staatsoper will ihren Betrieb am Montag wieder aufnehmen. Nachdem ein größerer Corona-Ausbruch im Haus bekannt wurde, von dem 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im künstlerischen Bereich betroffen waren, wurde der Spielbetrieb für eine Woche eingestellt. Am Montag soll der Probenbetrieb wieder wie geplant laufen. Am Dienstag soll vor Publikum gespielt werden – dann steht Stephen Sondheims Musical-Thriller „Sweeney Todd“ auf dem Programm. Am Mittwoch folgen zwei Vorstellungen des Weihnachtsklassikers „Hänsel und Gretel“. „Eine weitere Ausbreitung des Virus konnte durch die Schließung verhindert werden, es kamen keine neuen Fälle hinzu“, heißt es in einer Mitteilung der Oper.

Ob der Opernball in Hannover wie geplant am 18. und 19. Februar stattfinden kann, ist noch fraglich. Noch vor Weihnachten soll es dazu eine Entscheidung aus der Oper geben. Das Motto des Opernballs 2022 lautet „Bésame mucho“ – was übersetzt soviel wie „Gib mir viele Küsse“ heißt.

Keine Opernbälle in Dresden und Wien

In Dresden fiel jetzt die Entscheidung, den „Semperopernball“, der am 28. Januar geplant war, ausfallen zu lassen. „Aufgrund der starken coronabedingten Entwicklung wäre es ein falsches Signal, einen Ball mit rund 2500 Gästen in der Dresdner Semperoper durchzuführen“, sagte Ball-Impresario Hans-Joachim Frey am Freitag in Dresden. Auch der Wiener Opernball, der für den 24. Februar geplant war, wird nicht stattfinden. Der Opernball mit seinen Tausenden Gästen wäre in der jetzigen Corona-Situation das falsche Signal, sagte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).

Von Ronald Meyer-Arlt