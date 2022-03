Hannover

Das Schauspiel Hannover ist zu den drei wichtigsten deutschsprachigen Festivals für zeitgenössische Dramatik und Theaterkunst eingeladen: mit „Eine Mann seiner Klasse“ zum Berliner Theatertreffen, mit „Monte Rosa“ zu den Mülheimer Theatertagen und mit „Vater unser“ zum Heidelberger Stücke­markt. Eine Bestätigung für Intendantin Sonja Anders (57)? Im Interview spricht sie über ihre Freude über die Auszeichnungen und die Bedeutung des Theaters, auch bei der Positionierung zum Krieg gegen die Ukraine.

Nun tobt in Europa ein Krieg. Was kann, was muss das Theater jetzt tun?

Das Theater muss sich natürlich positionieren gegen diesen fürchterlichen Krieg und für den Frieden, das ist seine Aufgabe als öffentlicher Ort der Kunst und des Diskurses. Unsere Solidarität gilt dabei den Opfern und Betroffenen, ihnen wollen wir eine Bühne bieten. Am Samstag, 5. März, werden wir im Schauspielhaus eine Veranstaltung anstatt einer Vorstellung haben, mit Texten und Musik und gemeinsam mit ukrainischen und auch russischen Künstlerinnen und Künstlern, Akteurinnen und Akteuren – der Ministerpräsident hat auch zugesagt, was mich freut.

„Große Lust auf große Stoffe“

Nun fällt der Krieg in eine Zeit, in der Ihr Haus drei Auszeichnungen in kürzester Zeit erhalten hat – wie viel Rückenwind gibt Ihnen das?

Ich finde, dass diese Spielzeit extrem gut funktioniert. Wir haben gute Kritiken, auch gute Resonanz vom Publikum – Produktionen wie „Volksfeind“ oder zuletzt „Bitch, I’m a Goddess“ sind prima besucht. Es ist eine Freude.

Gute Resonanz: Das heißt aber immer noch unter Pandemiebedingungen, oder?

Ja, wir dürfen gerade noch zu zwei Dritteln besetzen. Unter diesen Bedingungen sind viele Vorstellungen ausverkauft. Ab Samstag gilt 3G, und wir können die Säle wieder voll verkaufen. Normal ist auch, dass manche Produktionen nicht so gut laufen, „Anatomy of a Suicide“ zum Beispiel, eine wunderbare Inszenierung und ein sehr schweres Thema. Im Moment haben alle, auch das Ensemble, große Lust auf große Stücke, auf Familienstoffe und Komödien. Aber auch das gehört zu unserem Auftrag: tiefe, dunkle Stücke zu zeigen.

„Ein Mann seiner Klasse“ und „Vater unser“ sind nicht minder dunkel …

Diese drei Auszeichnungen sind für uns sehr wertvoll, auch deshalb, weil sie im Grunde unsere Stoßrichtung belohnen.

Der alte weiße Mann ...

Es geht in „Ein Mann seiner Klasse“ um Klassismus, eine sehr spezielle weibliche Perspektive in „Vater unser“ – und in „Monte Rosa“ bekommt der alte weiße Mann etwas ab.

Aber mit Liebe! Es ist ja auch interessant, dass unsere männlichen Schauspieler es so gerne spielen. Ich nehme das Wort übrigens nicht in den Mund.

Den „alten weißen Mann“? Das ist Ihnen auch ein wenig um die Ohren geflogen.

Es hat noch einmal meinen Blick geschärft. Unsere Fragen sind doch vielmehr: Was heißt Zusammenhalt? Was treibt uns auseinander? Wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft? Diese Fragen werden derzeit ungewohnt – und auch unangebracht – heftig diskutiert. Eigentlich sind wir uns doch alle einig, dass wir für die Gleichheit der Geschlechter, der Hautfarben und Herkünfte sind. Dass die Aufregung jetzt so hochgeht, hat etwas mit Rechthaberei und Privilegien zu tun – aber auch mit einem überhitzten Diskurs, bei dem man sich immer gleich für eine Seite entscheiden muss.

Der Debatte scheint das Lustvolle, die Lust an einer zivilisierten Auseinandersetzung zu fehlen.

Und Empathie. Das empfinde ich als Qualität an „Ein Mann seiner Klasse“: Es zeigt, man darf den sozialen Aspekt all dieser Diskussionen nicht vergessen – übrigens auch in den Gender-Debatten. Es geht doch darum, Frauen aus sozialen Schräglagen zu holen, alleinerziehende Mütter oder Geringverdienende zum Beispiel. Es ist doch verrückt, dass wir mehr über Wörter diskutieren als über Fakten.

„In Film und Fernsehen ist man viel weiter bei der Diversität“

Die Auszeichnungen und der Publikumszuspruch zeigen, dass Ihre Fragestellungen offenbar goutiert werden?

Es zeigt zum einen, dass wir gesehen werden, auch über Hannover hinaus. Man merkt übrigens auch, dass wir vom Fernsehen gesehen werden. Ich glaube fast, dass hier Scouts durchgehen – in Film und Fernsehen ist man viel weiter in Sachen Diversität. Und dann verlässt uns eben eine Spielerin wie Seyneb Saleh.

Und das Publikum?

Dass diese Stücke auch noch gut besucht werden, zeigt, dass es ein großes Publikum gibt, das aufgeschlossen und neugierig ist. Man merkt außerdem die große Lust am Spiel, die mein Ensemble hat. Das zeigt sich zum Beispiel in „Bitch, I’m a Goddess“, aber eben auch in „1000 Serpentinen Angst“. Man spürt eine Beseeltheit, diese Themen zu zeigen, und das nimmt die Zuschauer noch einmal anders mit, als wenn man die Relevanz nicht spürt. An der Relevanz eines Themas wie der Armut in Deutschland wurde im Schauspiel nie gezweifelt. Es ist fürchterlich, dass es Armut noch gibt. „Ein Mann einer Klasse“ erzählt dabei gradlinig, dass es nicht nur um die Mängel des Sozialstaats geht, sondern auch und vor allem um Scham, gerade die der Kinder.

Deutlich mehr Publikumszuspruch

Ich mache mal den Advocatus diaboli: Wenn nun solche vermeintlich kleinen Inszenierungen diesen Anklang finden – warum machen Sie überhaupt noch etwas im großen Haus?

(lacht) Ach, das große Haus läuft gut. Und so haben wir noch eine Zielmarke vor uns.

Was ist die Perspektive, auch in Hinsicht auf Öffnungen mithilfe des neuen Stufenplans?

Bei uns macht sich ja viel an Abonnements fest, die wir jetzt wirklich zwei Jahre lang zurückstellen mussten. Die Häuser in Deutschland, die das Abonnement wiedereingeführt haben, merken jetzt schon deutlich mehr Publikumszuspruch. Wir können allmählich zurückkehren in den normalen Saalplan und dementsprechend auch das Abonnement wieder platzieren.

„Betonen wofür wir inhaltlich stehen“

Sind die Menschen denn schon wieder so weit, dicht an dicht zu sitzen?

Die Krankheit bleibt leider, und wir lernen hoffentlich damit zu leben. Im Theater zumindest ist die Gefahr geringer als anderswo. Hoffen wir, dass die Inzidenzzahlen und die Intensivbettenbelegungen weiter sinken und die Angst aus den Köpfen verschwindet. Wir merken, dass wir immer wieder darüber informieren müssen, welche Regeln bei uns gelten, dass man sich bei uns sicher fühlen kann. Aber mindestens genauso dringend ist es, immer wieder zu betonen, wofür wir inhaltlich stehen.

Da dürfte Ihnen doch eine Produktion wie die jüngste Premiere „Annette, ein Heldinnenepos“ besonders am Herzen liegen?

Ja. Das Stück nimmt ein wirklich relevantes Thema, nämlich Engagement und – stärker ausgedrückt – Widerstand, und zeigt eine Figur, die das lebt und gleichzeitig hadert, mit sich und der Welt, und eine Verwandlung durchmacht. Ich finde es einfach toll, im Theater zu sehen.

Wie gehen Sie in die nächsten Monate und die nächste Spielzeit?

Mit dem Wunsch, unser Programm auch weiter offen und für alle zugänglich zu gestalten. Wir sind im ganzen Haus guter Dinge und merken, wie sehr das Ensemble zusammengewachsen ist. Eine Frage, die sich stellt, ist: Wie sehr müssen wir aus der Theaterblase heraus? Wie kommen wir noch näher an das heran, was die Leute umtreibt?

Von Stefan Gohlisch