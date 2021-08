Linden-Süd

Das Ahrbergviertel ist eine Insel zwischen Netto-Markt und dem Deisterkreisel. Hinten, in einem Innenhof der sauber umgenutzten ehemaligen Wurstfabrik, ist eine weitere Insel: Das Tanzhaus im Ahrbergviertel – seit 20 Jahren Heimat und Basis der Tanzcompagnie Fredeweß. Ein Kalender, in dem farblich codiert Förderfristen markiert sind, hängt an der Wand, und hinten, an einem Computer, sitzt Hans Fredeweß, Künstlerischer Leiter der Compagnie, und klickt vor sich hin.

„Profitraining hat uns im Lockdown gerettet“

Die Compagnie Fredeweß und der Tanzpunkt Hannover haben an einem regnerischen Sonntag ins Tanzhaus eingeladen, und wer eintritt, wird gebeten, die nassen Schuhe auszuziehen. Wo die einen – also die Compagnie Fredeweß – Produktionen erarbeiten und Projekte und Workshops für Schüler und Schülerinnen anbieten, haben es sich die anderen zur Aufgabe gemacht, die Tanzszene in Hannover zu vernetzen. „Da hat es doch an einigen Stellen gefehlt“, sagt Bettina Paletta, Vorstand des Vereins Tanzpunkt. Woran es der freien Tanzszene fehlt, sind Räume, Netzwerke, Trainings-, Probe- und Aufführungsmöglichkeiten.

Ein erstes Projekt des Tanzpunkts ist das sogenannte „Profitraining“: Professionelle Tanzlehrer und Tanzlehrerinnen trainieren und üben mit Profis – unter anderem auch im Tanzhaus im Ahrbergviertel. „Das Profitraining“, sagt Paletta in aller Deutlichkeit, „hat uns im Lockdown den Arsch gerettet.“ Ein anderes Projekt des Vereins nennt sich „Dance Incentives“, ein Workshopprogramm, dessen erstes Treffen im Hintergrund für Bewegung sorgt, während Paletta erzählt. Einige Frauen beginnen, sich zu dehnen, die Workshopleiterin Heidi Weiss sitzt ein wenig abseits auf einer blauen Yogamatte.

Aufwärmen im Tanzworkshop mit Heidi Weiss (blaue Hose). Quelle: Nancy Heusel

Tanzszene besteht aus kleinen Inseln

Die Tanzszene in Hannover, sagt Fredeweß, bestehe aus „vielen kleinen Inseln“. Er möchte seine kleine Insel öffnen – für den Tanzpunkt, für Workshops, für Trainings, damit sie zu einer größeren Landmasse zusammenfinden. Denn für Tänzer und Tänzerinnen ist es oft ein Problem, einen Raum zum Proben zu finden – wer professionell tanzt, kann das schlecht allein im stillen Kämmerlein tun. Ein Schwingboden ist praktisch, um Verletzungen zu vermeiden, ein wenig mehr Platz darf es auch gerne sein. Und wenn es auch noch eine Aufführungsmöglichkeit gibt – ein paar Lichter, ein wenig Musik – ist viel gewonnen. Alles das gibt es auf der kleinen Studiobühne des Tanzhauses. „Wir freuen uns, dass wir das öffnen können“, sagt Fredeweß. Bei Aufführungen passen gut 50 Menschen als Publikum in den Raum, der laut Fredeweß sowieso oft ungenutzt ist.

Mit viel Energie: Tanzworkshop mit Heidi Weiss (blaue Hose). Quelle: Nancy Heusel

Ziel ist, Profis und freie Szene zu bündeln

Beide Projekte kooperieren mit der Stadt Hannover – das Ziel ist, den Tanz und die freie Szene zu bündeln, mehr Möglichkeiten für Tänzer und Tänzerinnen zu schaffen. Denn wenn die Freien Tänzer und Tänzerinnen gute Probenbedingungen finden, kommen sie gerne wieder – oder bleiben einfach gleich. „Es braucht eine Basis in der Stadt“, sagt Fredeweß. Und damit letztendlich eine Tanzszene, die sich weiterentwickeln kann und mehr Tanz nach Hannover bringt. So ist zumindest die Hoffnung.

Die Dehnübungen treten während Fredeweß spricht in ihre nächste Phase ein: Ein wenig Ruhe liegt darin, aber es gibt auch ein paar Beinpositionen, die für Nicht-Tänzer etwas schmerzhaft aussehen. Der Workshop jedenfalls beginnt gleich, und auch Heidi Weiss streckt auf ihrer blauen Matte die Beine. Den Workshop selbst können die Gäste nicht komplett besichtigen. Aber während sie ihre Schuhe wieder anziehen, deren Sohlen nass auf dem Boden quietschen, dringen zwei, drei Beats aus dem Hintergrund, und Heidi Weiss’ Stimme, die ihre Teilnehmerinnen auffordert, die Hände aneinander zu reiben oder das Bein abzuknicken. Kleine Anfänge, die – wie bei einer guten Choreographie – vielleicht zu etwas größerem werden. Und am Ende, als die Gäste die Insel verlassen, hat sogar der Regen aufgehört.

Von Jan Fischer