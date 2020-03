Florian Battermann betreibt mit dem Neuen Theater in Hannover und der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig die einzigen beiden echten Privattheater in Niedersachsen. Wie kommt er durch die Corona-Krise? Und wie plant man neue Stücke, wenn man nicht weiß, ob sie in einem Monat oder erst in einem Jahr gespielt werden können?