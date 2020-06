Hannover

Als Mitte März in den Kulturstätten die Lichter ausgingen, entstand so manche Idee, wie man die Menschen vor dem kulturellen Nichts bewahren kann. Eine davon sind die Autokonzerte von Hannover Concerts auf dem Schützenplatz. Seit Beginn der Reihe im Mai waren zahlreiche Popmusiker, Rapper und Comedias da. Ein klassisches Konzert jedoch gab es bisher nicht.

Das wird sich bald ändern: Die Hannoversche Hofkapelle spielt ihr Jubiläumskonzert zum 25. Geburtstag am 9. Juli als Autokonzert. Die Idee, erklärt Dorothee Palm, Geschäftsführerin und Solocellistin des Alte-Musik-Ensembles, entstand, als lange nicht abzusehen war, wann das Orchester wieder in einem Saal spielen kann. Normalerweise erklingt das Repertoire der Hofkapelle, das vom frühen Barock bis zur Spätromantik reicht, in Herrenhausen. „Wir freuen uns sehr, dass Hannover Concerts es uns nun ermöglicht, im Rahmen der Autokultur zu spielen.“ Zumal die für diesen Abend ausgewählte Musik ursprünglich für draußen komponiert wurde: Auf dem Programm stehen Händels Wasser- und Feuerwerksmusik sowie die h-Moll-Suite von Johann Sebastian Bach.

Ein Dirigent für den Abstand

Weil die Bühne auf dem Schützenplatz so groß ist, können 30 Musiker bei dem Konzert mitwirken. Allerdings ist die Verständigung der Musiker untereinander wegen der Sicherheitsabstände erschwert. Darum holt sich die Hannoversche Hofkapelle einen langjährigen Wegbegleiter zur Unterstützung dazu: Jörg Straube wird das Ensemble, das normalerweise von Konzertmeisterin Anne Röhrig geleitet wird, an diesem Abend dirigieren. „Wir kennen uns schon, seit Lajos Rovatkay die Leitung der 1981 gegründeten Capella Agostino Steffani niedergelegt hat. Unter dem neuen Namen Hannoversche Hofkapelle haben wir vor 25 Jahren angefangen, unser Repertoire deutlich zu erweitern. Damals haben wir viele Mozart-Opern aufgeführt und dabei die Zusammenarbeit mit Jörg Straube schätzen gelernt.“

Langjähriger Weggefährte: Der Dirigent Jörg Straube. Quelle: HAZ/Archiv

Besonderes Augenmerk legt die Hofkapelle bis heute auf Authentizität im Klang. So besitzt jedes Orchestermitglied mehrere Instrumente, um die unterschiedlichen Stimmungen – von 415 Hertz bis zu 438 Hertz – spielen zu können. Der Schwerpunkt liegt jedoch nach wie vor auf der Barockmusik. Für die Einspielung der „Wassermusik“ erhielt das Ensemble 2014 einen Echo Klassik.

Hoffnung auf Unterstützung

Dorothee Palm und ihre Orchesterkollegen hoffen nun, dass sich möglichst viele Klassikfans auf dieses außergewöhnliche Konzertformat einlassen. „Wir freuen uns riesig auf dieses Konzert, denn wir wollen endlich wieder Präsenz zeigen. Und wenn so viele Zuhörer kommen, dass wir nicht nur die Unkosten decken, wäre das wunderbar. Dann können wir den Orchestermitgliedern, die komplett freiberuflich arbeiten und dadurch besonders schwer von der Krise getroffen wurden, ein kleines Honorar zahlen.“

Das Konzert findet am 9. Juli um 20 Uhr statt. Karten gibt es unter anderem in den HAZ-Ticketshops.

Von Juliane Moghimi