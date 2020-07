Hannover

Der Regen prasselt auf die Auto-Frontscheiben der Konzertbesucher und leider auch auf die Violine von Konzertmeisterin Anne Röhrig. Röcke, Schals und Frackenden wehen im Wind, Jörg Straube kann streckenweise nur mit der rechten Hand dirigieren, weil er mit der Linken seine Partitur festhalten muss – und ironischerweise erklingt dazu Georg Friedrich Händels „ Wassermusik“. Aber die Hannoversche Hofkapelle, die an diesem Abend ihren 25. Geburtstag mit einem Autokonzert auf dem Schützenplatz feiert, lässt sich die Spielfreude nicht verderben.

Deutlich Worte an die Politik

Im Grunde passt das Wetter zur Situation vieler freischaffender Musiker: Dorothee Palm, Geschäftsführerin und Solocellistin des Alte-Musik-Ensembles, findet am Beginn des Konzertes deutliche Worte darüber, wie das Land Niedersachsen seine Künstler im Regen stehen lässt. Der Stadt Hannover verdanke das Orchester viel, so Palm, aber vom Land sei kein einziger Euro geflossen, sodass diejenigen Orchestermitglieder, die ausschließlich freiberuflich arbeiten, sukzessive ihre Ersparnisse aufbrauchen müssen. Auch von der von Staatsministerin Monika Grütters zugesagten Kulturmilliarde sei bislang nichts in Niedersachsen angekommen. Man merkt ihr die Enttäuschung darüber an, aber auch die Entschlossenheit, gerade deswegen jetzt Präsenz zu zeigen.

Anzeige

Schmerzliche Lücke

Bevor am Sonntag die Autokultur Hannover zum Abschluss kommt – glücklicherweise darf sich ja auch der Kulturbetrieb nun langsam wieder normalisieren –, durfte nun ein klassisches Ensemble die Bühne „ba-rocken“, wie Palm es formuliert. Auf dem Programm stehen neben Händels „ Wassermusik“ auch dessen „Feuerwerksmusik“ sowie die Orchestersuite in h-Moll von Johann Sebastian Bach.

Weitere HAZ+ Artikel

Es ist das einzige klassische Konzert innerhalb dieses Formats und eine spannende neue Erfahrung, wenngleich der akustische Verlust hier besonders schmerzlich ist. Das Orchester spielt tadellos; wunderbar souverän die Streicher, geradezu zum Niederknien schön die Fagottgruppe um Jennifer Harris, gewohnt virtuos Traversflötist Brian Berryman.

Das Autoradio überträgt den Klang astrein, vermag jedoch naturgemäß nicht, das räumliche Hörerlebnis aus dem Konzertsaal ins Wageninnere zu zaubern. Was bei elektronisch verstärkten Einzelkünstlern und Bands recht gut funktioniert, hinterlässt hier eine Lücke, die auch emotional spürbar wird. So schön es war, das Orchester endlich wieder live zu erleben: Hoffentlich müssen wir nie mehr auf Klassik im Autokonzert ausweichen.

Von Juliane Moghimi