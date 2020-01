Hannover

Der Mythos von dem Sänger Orpheus, der von Schmerz geplagt in die Unterwelt hinabsteigt, um seine geliebte gestorbene Frau Eurydike wieder ins Reich der Lebenden heraufzuholen, passt erst einmal wenig zum zumeist fröhlich begangenen Jahreswechsel. Allerdings haben sich viele Komponisten durch die Geschichte zu fabelhafter Musik inspirieren lassen. Mit zwei großartigen Beispielen aus diesem Reigen hat die Hannoversche Hofkapelle in der Reihe Herrenhausen Barock ein musikalisches Feuerwerk zum Jahresausklang entfacht.

Die Hannoversche Hofkapelle spielt in der Galerie Herrenhausen. Quelle: Katrin Kutter

Georg Philipp Telemann bediente in seiner Orpheus-Oper sowohl den französischen und italienischen als auch den deutschen Kompositionsstil der Zeit und wählte für die Musik Texte in den jeweiligen Sprachen. Die instrumentalen und vokalen Ausschnitte, die die Hofkapelle unter der Leitung von Anne Röhrig spielte, zeigten, wie fein und subtil Telemann die Geschichte von Orpheus in Tönen zu erfassen verstand. Die introvertierten Seiten der Figuren traf er besonders gut, und Albrecht Pöhl und Siri Caroline Thornhill als Orpheus und Eurydike fühlten dem Geist dieser Musik sehr genau nach.

Mit Pauken und Trompeten

Das gelang den beiden Protagonisten auch nach der Pause – in den gleichen Rollen, aber mit ganz anderer Musik. Es gab mit Ausschnitten aus Christoph Willibald Glucks gut 35 Jahre nach Telemann entstandener Orpheus-Oper die zweifelsohne bekanntere Musik zu hören. Unverzichtbar die berühmte Arie „Che faró senza Euridice“, die Pöhl mit noblem Bariton beseelt sang. Allein durch die viel farbigere Instrumentation mit Hörnern, Trompeten und Pauken fand Gluck zu einer vitalen, glanzvollen, aber auch dramatischen musikalischen Sprache. Die Hofkapelle ließ sich von dieser einfallsreichen Komposition zu präzisem, transparentem und punktgenauem Musizieren motivieren.

Viel Beifall in der ausverkauften Galerie, für die Zuhörer gab es als Schmankerl zum Abschluss noch Mozarts Duett zwischen Don Giovanni und Zerlina „Là ci darem la mano“.

Beim nächsten Konzert der Reihe Herrenhausen Barock spielen Studierende der Musikhochschule am Sonnabend, 11. Januar, um 18 Uhr Werke von Bach in der Galerie.

Von Christian Schütte