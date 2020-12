Hannoversche „Stille Nacht“: Knabenchor singt besondere Version des Weihnachtslieds

Hannover

Es ist eine Melodie so rein und warm wie eine Kerzenflamme. „Stille Nacht, heilige Nacht“: In großer Ruhe wiegen der sizilianische Rhythmus und die klare Harmonik die Töne sanft hin und her wie eine Mutter ihr Kind. Nur wenn die „himmlische Ruh“ besungen wird, steigt auch die Melodie für einen Moment hoch empor, als wolle sie dem ersehnten Ziel ein Stückchen entgegenkommen. Dann aber wird der Text wiederholt, und das entspannte Pendeln in geerdeter Lage sorgt wieder für die besondere musikalische Geborgenheit, die dieses Weihnachtslied ausstrahlt.

„Das Stück ist so schön, dass man es eigentlich immer wieder hören kann“, sagt Nils Ole Peters. „Aber ich höre es jetzt seit Wochen täglich acht Stunden.“ Peters ist Stimmbildner beim Knabenchor Hannover und derzeit auch so etwas wie der IT-Experte des Hauses: Am Computer fügt er zu einem stimmigen Ganzen, was die 128 jungen Sänger des Chores jeweils bei sich zu Hause aufgenommen haben. Weit verteilt in Stadt und Region haben sie ihre Parts von „Stille Nacht“ vor der Handykamera gesungen. Und Peters montiert die einzelnen Videos im Chorheim an der Meterstraße zu einem virtuellen Chor. Das Resultat ist nun hier zu sehen:

Der erste Superhit

Die wochenlange akribische Vorbereitung steht in einer gewissen Diskrepanz zur unkomplizierten Entstehungsgeschichte des Liedes: Am Morgen des Heiligen Abends im Jahr 1818 bat Joseph Mohr, Hilfspastor in Oberndorf bei Salzburg, seinen Freund Franz Xaver Gruber, ein weihnachtliches Gedicht von ihm mit Musik zu versehen. Wenige Stunden später sangen die beiden in der Christmette der St.-Nikola-Kirche zweistimmig zur Gitarrenbegleitung das erste Mal „Stille Nacht“.

Balsam für die Seele: Die „Stille-Nacht-Kapelle“ in Oberndorf. Quelle: Eva Trifft/Salzburg-Tourismus

Es war der Beginn einer wohl einzigartigen Erfolgsgeschichte: Erstaunlich rasch verbreitete sich das Lied in Tirol und immer weiter darüber hinaus in ganz Europa und in den USA. „Stille Nacht“ wurde der erste globale Superhit der Musikgeschichte. Dass ein Lied völkerverbindend sein kann, war sogar mitten im Ersten Weltkrieg zu erleben, als deutsche und britische Soldaten am 24. Dezember 1914 entgegen ihren Befehlen die Kämpfe an der belgisch-französischen Grenze einstellten und gemeinsam „Stille Nacht“ sangen.

Als „Friedenslied“ wird „Stille Nacht“ aber auch aus anderen Gründen bezeichnet. Hilfspastor Mohr habe damit Trost in schwerer Zeit spenden wollen, ist überliefert. Tatsächlich herrschte nach langen Phasen der napoleonischen Kriege und katastrophaler Ernteausfälle 1818 bittere Armut in der Region. Die Menschen mussten hungern und waren angesichts stetiger politischer Veränderungen verunsichert. „Stille Nacht“ sollte als Balsam für die Seele wirken.

Ein neues Kapitel

Etwas Ähnliches erhofft man sich nun wohl auch beim Knabenchor. Eigentlich wollte das Ensemble 2020 ausgiebig seinen 70. Geburtstag feiern – mit Gastbesuchen der anderen großen Knabenchöre des Landes, mit Aufführungen von Bachs h-Moll-Messe und schließlich mit einer adventlichen Deutschlandtournee mit den Bläservirtuosen von London Brass. Alle Pläne mussten wegen der Pandemie verschoben werden.

Die virtuelle „Stille Nacht“ aber soll dem Corona-Jahr nun noch etwas „Sinn und Ziel“ geben, hofft Chorleiter Jörg Breiding. Er möchte der historisch reichen Geschichte des Liedes so ein neues Kapitel hinzufügen.

„Hannover liebt dieses Stück“: Der Komponist Alfred Koerppen im Jahr 2017 in der Marktkirche. Quelle: Irving Villegas

Dazu soll auch eine besondere hannoversche Version des berühmten Liedes beitragen: Der Knabenchor singt eine Bearbeitung des Komponisten Alfred Koerppen, der vor acht Tagen in Burgdorf seinen 94. Geburtstag gefeiert hat. „Es ist eines der gelungensten Arrangements, das ich kenne“, sagt Breiding. Schon seit den Achtzigerjahren gehöre es zum festen Repertoire des Chores. „Viele Knabengeneration haben es hier gesungen – Hannover liebt dieses Stück.“

Abschluss des Corona-Jahres: Der Knabenchor singt „Stille Nacht“. Quelle: Screenshot/Nils Ole Peters

Für Breiding ist „Stille Nacht“ in Koerppens Version „überhaupt nicht kitschig und ernsthaft wunderschön“. Dazu könnte auch ein Akt der Subversion beigetragen haben, mit dem Koerppen die teilweise überzuckerte Tradition des Stücks sanft unterlaufen hat: Der Komponist hat die „Stille Nacht“ tiefergelegt – vom festlich glänzenden D-Dur ins harmonisch weit entfernte Des-Dur, das dem Lied nun ein geheimnisvoll-dunkles Leuchten verleiht.

Ein Lied der Hoffnung Die evangelische Landeskirche ruft dazu auf, an Heiligabend um 20 Uhr von Balkonen oder aus Fenstern und Türen „Stille Nacht“ zu singen – natürlich mit sicherem Abstand zueinander. „Es ist eine gute Idee für alle Gläubigen und Ungläubigen, von allen Türmen und Balkonen ein Lied der Hoffnung zu singen“, sagte Landesbischof Ralf Meister. Zur Unterstützung der Initiative sendet der Radiosender NDR 1 um 20 Uhr eine Instrumentalversion des Stücks. Die neue Aufnahme des Knabenchors ist weniger als Begleitung für die Aktion geeignet: Sie basiert auf einer anderen Tonart.

Nicht erbauliche Lieder

Solche feinen Verschiebungen der Perspektive gehören seit der ersten Aufführung zur Geschichte von „Stille Nacht“. Schon dessen Autor wollte mit seinem Lied wohl nicht nur den kriegsversehrten Tirolern Trost spenden, sondern auch die eigene Haut retten. Denn im Herbst 1818 war Joseph Mohr an seinem neuen Arbeitsplatz in Bedrängnis geraten. Ihm fehle ein „sichtlicher Fleiß“, warf ihm sein Chef, der Oberndorfer Pfarrer Georg Heinrich Joseph Nöstler, in einem Beschwerdebrief an die Kirchenbehörde vor. Stattdessen falle Mohr durch das Singen „oft nicht erbaulicher Lieder“ auf.

Gut möglich, dass Mohr sich Weihnachten mit einem besonders erbaulichen Lied rehabilitieren wollte. Einer Überprüfung durch die Kirchenbehörde hielt der Autor von „Stille Nacht“ im neuen Jahr jedenfalls stand, und er konnte in Oberndorf bleiben.

Von Stefan Arndt