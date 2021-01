Hannover

Die Frage, wie sich ein neues Publikum für klassische Musik gewinnen lässt, beschäftigt den Kulturbetrieb seit Langem. Da kann es schon überraschen, wie wenig gesicherte Erkenntnisse es bislang zum Thema gibt. Der Kulturwissenschaftler Martin Tröndle etwa bezeichnet Menschen, die nicht in Konzerte gehen, als „unbekannte Wesen“. Um zumindest etwas Licht ins Dunkel zu bringen, hat Tröndle 2019 seine Studien zur sogenannten Nicht-Besucherforschung veröffentlicht.

Darin wird ausführlich mit wissenschaftlichen Methoden untersucht, was genau Menschen davon abhält, eine Veranstaltung zu besuchen. Natürlich sind die Gründe vielfältig, doch die Studie findet einen gemeinsamen Nenner: mangelnde Nähe. Um Nähe aufzubauen, seien viele, bislang häufig vernachlässigte Aspekte zu berücksichtigen, führt die Studie aus. In einem lapidaren Schlusssatz zieht sie ein Fazit, das Hoffnung macht: „Das Potenzial neuer Besucher ist vorhanden.“

Die Vermessung des Konzertlebens

Um dieses Potenzial künftig besser ausschöpfen zu können, hat Tröndle, der an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen den Würth Lehrstuhl für Kulturproduktion inne hat, im vergangenen Jahr eine neue interdisziplinäre und internationale Studie aufgesetzt, die weitere ungelöste Rätsel rund um das Phänomen Konzert lösen soll. Hauptförderer ist die hannoversche Volkswagenstiftung.

In dem Projekt Experimental Concert Research wollen Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen untersuchen, was ein Konzerterlebnis ausmacht. Besucher sollen dabei nicht nur zu ihren Eindrücken befragt werden – die Forscher planen auch, viele weitere Daten wie etwa Atemfrequenz und Herzschlag während einer Aufführung zu erheben. Ihr selbst erklärtes Ziel: die Vermessung des Konzertlebens.

„Es ist verwunderlich, dass wir uns im klassischen Konzertbetrieb so sehr für die Vergangenheit interessieren und so wenig für die Zukunft“: Martin Tröndle Quelle: Privat

Die Pandemie allerdings hat die Expedition in nur scheinbar vertraute Gefilde ausgebremst. Ursprünglich war geplant, zwölf verschiedene Konzerte mit jeweils veränderten Bedingungen vor Testpublikum in Berlin zu veranstalten, um herauszufinden, welche Faktoren ein Konzerterlebnis auf welche Weise beeinflussen. Dieser Plan musste nun verschoben werden, die Konzerte sollen erst im kommenden Jahr organisiert werden.

Ein digitales Erlebnis

Bis dahin will Tröndle die Expertise der beteiligten Forscher vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt, der Universität Bern, der University of York und verschiedene Programmierer für ein Zwischenprojekt nutzen: Das Team untersucht nun die Wirkung von Konzerten im Internet.

Die Corona-Zeit bietet dafür viel Anschauungsmaterial – und wenig gute Beispiele. „Viele Leute finden gestreamte Klassikkonzerte langweilig“, sagt Tröndle und findet das auch nachvollziehbar. Die meisten digitalen Angebote seien nur „Spieglungen des Analogen“, die die Möglichkeiten des Internets nicht nutzen würden. Darum lautet eine Leitfrage der neuen Untersuchungen: Wie kann man das Konzert anders denken, damit Aufführungen von klassischer Musik im Internet interessant werden?

Das Beste beider Welten

Das Vorbild der universitären Lehre stimmt Tröndle optimistisch, dass das gelingen kann. Nachdem es zu Beginn der Pandemie vor allem abgefilmte Vorlesungen gegeben habe, hätten viele Professorinnen und Professoren inzwischen gelernt, den digitalen Raum mit seinen Möglichkeiten zu nutzen. „Es gibt jetzt viele spannende Lehrveranstaltungen, die ohne das Internet nicht funktionieren“, sagt er. Solche „klugen Hybride“, die das Beste aus analoger und digitaler Welt vereinen, kann er sich auch gut für die Kultur vorstellen.

Um die Möglichkeiten dafür auszuloten, bietet seine Forschungsgruppe verschiedene, oft neuartige Varianten eines digitalen Konzertes an, die danach von den Teilnehmern der Studie beurteilt werden. Ausgangspunkt ist dabei Tröndles Nicht-Besucherstudie: Es geht immer darum, auch in der Distanz Nähe herzustellen. Dafür trifft sich etwa eine kleine Besuchergruppe gemeinsam mit einer Moderatorin vor Beginn der Aufzeichnung im Chat und kann das Erlebte hinterher an einer virtuellen Konzertbar besprechen. In einer anderen Variante können Besucher mit einer VR-Brille tief in das Geschehen eintauchen und die Musiker auch aus kurzer Distanz beim Spiel erleben.

Teilnehmer gesucht

Die digitale Konzertstudie ist ein wissenschaftliches Experiment: Noch ist völlig offen, was dabei herauskommt. Kulturwissenschaftler Tröndle hofft, dass das Projekt zumindest einen Perspektivwechsel ermöglichen könnte. „Es ist verwunderlich“, sagt er, „dass dass wir uns im klassischen Konzertbetrieb so sehr für die Vergangenheit interessieren und so wenig für die Zukunft.“ Um das zu ändern, kann jeder sich jetzt selbst engagieren: Für die Studie werden auf der Seite digital-concert-experience.org weitere Teilnehmer gesucht.

Von Stefan Arndt