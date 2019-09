Berlin

Alles falsche Noten! Ein Gis, ein H, ein Ais – solche Töne haben doch nichts zu suchen im Bass einer ordentlichen A-Dur-Sonate. Aber diese Musik kann es ja kaum erwarten, auszubrechen aus dem Reich der Harmonie: Gleich mit dem zweiten Thema macht sie sich auf in entfernteste Moll-Gefilde – da bedarf es schon einiger schräger Töne, um irgendwie zurückzufinden zum Beginn. Zu einem Beginn, der selbst alles andere ist als der Anfang einer wohlausgewogenen Komposition: Statt einer Melodie gibt es nur eine lakonisch fallende Quarte und statt einer erläuternden Weiterentwicklung ein paar hingeworfene Zweiunddreißigstel, die klingen wie ein umgekippter Geschirrschrank.

Rütteln an Grenzen

An Deutlichkeit hat Ludwig van Beethoven es in seiner zweiten Klaviersonate, die mit der Opusnummer Zwei auch am Beginn seines Gesamtwerks steht, eigentlich nicht mangeln lassen: Der 25-Jährige rüttelt sehr energisch an den Grenzen der musikalischen Weltordnung und lässt sich von Regeln nicht davon abhalten, sie auch zu überwinden.

Allerdings hat Beethoven die Sonate bereits 1776 veröffentlicht – die vor allem von ihm selbst befeuerte rasante Entwicklung der nachfolgenden Musikgeschichte und der pure Abstand von Jahrhunderten haben der Musik viel von ihrer Radikalität und ihrem revolutionären Furor genommen. Beethovens zweite Klaviersonate? Gilt heute als ein harmlos vor sich hinperlendes Stück, das man im Konzert höchstens vor der Pause spielen kann.

Musik als Ereignis

Der Pianist Igor Levitaber, der nun eine Gesamtaufnahme aller 32 Sonaten eingespielt hat, nimmt auch dieses frühe Stück sehr ernst. Bei ihm hört man plötzlich wieder die scharfen Dissonanzen, die harmonischen Rückungen, das Außergewöhnliche dieser Klänge. Durch eine ungeheure Präsenz im Spiel wischt er alles Vorwissen der Hörer beiseite. Er macht die alte Musik durchscheinend für die Gegenwart, indem er ihr ihren Ereignischarakter zurückgibt.

An der verglichen mit späteren Werken noch unkomplizierten zweiten Sonate lässt sich auch zumindest in Teilen nachvollziehen, wie der Pianist das eigentlich macht: Er verbindet ein ausgeprägtes kontrapunktisches Denken, das stets den Gang einzelner Stimmen klar nachvollziehbar macht, mit großer Klangfantasie und Lust am Orchestrieren.

Bohrende Ungeduld

Levit ist ein Meister darin, die Töne eines Laufes so dicht und bezwingend logisch aufeinander folgen zu lassen, dass man eine Reihe von Tönen als Einheit verstehen kann. Umgekehrt lassen sich bei ihm auch im Gesamtklang eines Akkords, bei dem die Tasten gleichzeitig angeschlagen werden, seine Einzelbestandteile ausmachen. So kann man das Gis, das H, das Ais als Irritation spüren, bevor man versteht, wie verwegen Beethoven hier eigentlich komponiert hat.

Wenn die Sonaten komplexer und umfangreicher werden, kann der Hörer aber nur noch staunend vor der soghaften Wirkung stehen, die Levits Spiel entfaltet: Der unendlich weite, weiche Klangraum, den er mit den wenigen Tönen zu Beginn der „Mondscheinsonate“ aufspannt, die Energie und Abgründigkeit der „Waldstein“-Sonate, die bohrende Ungeduld in der „Appassionata“: All das ist betörend verdichtete Ideenmusik, die man so sonst derzeit bei keinem Musiker hören kann.

Beglückend und zehrend

Levit selbst hat einen eher nüchternen Blick auf die neuen Aufnahmen: „Unkompliziert“ solle der Klavierklang bei den Sonaten erscheinen, sagte er bei einer Präsentation der neuen Aufnahmen am Montag in Berlin, aber auch „klar und schnell“. Allerdings wird auch klar, dass die Auseinandersetzung mit diesem Repertoire für Levit Schwerstarbeit ist: „Beethoven-Sonaten zu spielen ist gleichzeitig unbeschreiblich beglückend und wirklich, wirklich, wirklich zehrend“, sagt er.

Die Gefahr des Scheiterns ist für Levit bei Beethovens besonders groß. „Schlecht studierte Beethoven-Sonaten sind schwer erträglich“, sagt er. Zudem stellten vor allem die späteren Stücke wie etwa die „Hammerklaviersonate“, die in der neuen Box in einer älteren Aufnahme enthalten ist, besondere physischen Anforderungen. „Ich weiß nicht, wie viele Anläufe ich gebraucht habe, bis ich das erste Mal fehlerlos durch die Schlussfuge gekommen bin“, sagt er. „Das war auch wahnsinnig frustrierend.“

Levit spielt Beethoven Die Aufnahmen der 32 Sonaten erscheinen am 13. September in einer Neun-CD-Box bei Sony Classical. Im Konzert wird Levit alle Sonaten unter anderem in der Hamburger Elbphilharmonie spielen. Für die ersten Konzerte am 18. und 19. September gibt es noch Restkarten. In Hannover ist Levits Auftritt mit dem dritten und fünften Klavierkonzert von Beethoven am 11. März 2020 im Funkhaus bereits ausverkauft, für die Pro-Musica-Saisoneröffnung am 13. Oktober, bei dem Levit mit einem Mozart-Konzert zu hören ist, gibt es noch Karten.

Warten auf den Oberbürgermeister

Solche Erfahrungen wird er in Hannover künftig als Professor an der Musikhochschule weitergeben – die ersten vier Studierende sind bereits für seine Klasse aufgenommen, auch wenn er das Amt erst im Herbst antreten wird. Um diese Zeit wird Levit wohl auch als Botschafter zur hannoverschen Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025 sichtbarer werden. Bis zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters gibt er sich jedenfalls abwartend.

Eine Wahlempfehlung für einen der Kandidaten um das höchste Amt in der Stadt möchte er derweil aber nicht abgeben – höchstens gegen einen Bewerber: „Es sollten keine verqueren Exgeneräle Oberbürgermeister werden“, sagt Levit wohl mit Blick auf Joachim Wundrak von der AfD. Eine klare Meinung ist dem Musiker eben auch im echten Leben wichtiger als die pure Harmonie.

Von Stefan Arndt