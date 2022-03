Hannover

Es beginnt mit einem leisen hohen Ton des Akkordeons, kurz darauf folgt das „Guten Abend, gut’ Nacht“-Wiegenlied von Brahms. Und bald versinken wir zu den magischen Dreiklangfolgen des Stücks „Silenzio“ aus der Feder des dänischen Komponisten Martin Lohse. Wir begeben uns auf eine Reise in unser Innerstes, in einen Zustand, in dem wir nichts kontrollieren und alles erleben können: den Schlaf.

Es war ein in mehrfacher Hinsicht außerordentlicher Abend, den das Publikum am Freitag in der Eisfabrik erleben durfte. Das hannoversche „trio.s“ war zu einem Gastspiel in die Commedia Futura gekommen – die nach coronabedingter Zwangspause zum ersten Mal in diesem Jahr ihre Türen öffnete. Hinter dem Trio mit dem „s“ verbergen sich drei Menschen mit jeweils einem solchen Buchstaben am Namensanfang: Susan Jebrini, Sonja Catalano und Goran Stevanovic.

Wenn das Licht schwindet

Die beiden Frauen sind Sängerinnen und haben, in Trios ungewöhnlich, beide warme, tiefe Stimmen, Mezzosopran und Alt. In einem Meisterkurs hatten sie mal ein Duett gesungen, danach sagten alle: Damit müsst ihr was machen. Das taten sie, 2015 stieß Stevanovic dazu, ein Zauberer am Akkordeon.

Die drei haben zusammen mit der Münchner Videokünstlerin Manuela Hartel eine Performance entwickelt, die die Schlafphasen des Menschen durchläuft. Sobald das Licht schwindet, schüttet unser Körper das Schlafhormon Melatonin aus. Danach ist der Abend benannt, wegen des musikalischen Schwerpunkts in der Schreibweise „melaTONin“, ein Werk, das jüngst beim Schweizer Rhonefestival mit dem „Liedinnovation“-Preis ausgezeichnet wurde. Das Publikum darf (zumindest teilweise) auf Sitzsäcken lümmeln, aber eingeschlummert ist garantiert niemand.

Zur Galerie Impressionen vom „melaTONin“-Projekt des Trios „trio.s“

Die Sehnsuchtskomponente

Gedichte von Rilke, Lord Byron („Schlafloser Augen Leuchte, trüber Stern“) und Goethe dringen an unser Ohr, Stevanovic intoniert dazu Mendelssohn-Bartholdy, Brahms, Dvorak. Die Stimmen der beiden Frauen haben, miteinander kombiniert, tatsächlich eine ganz eigene Spannung, die manchmal selbst dann, wenn sie dieselben Töne singen, wirkt, als wären sie eine Terz auseinander – und die Terz ist oft eine Sehnsuchtskomponente der Musik.

Wir lernen auch was: In kurzen Zwischenmoderationen erzählen die Sängerinnen und Stevanovic etwa vom Thalamus, der in der ersten Leichtschlafphase das Tor zum Bewusstsein schließt, von dem Reinigungsprogramm des Gehirns, das in der Tiefschlafphase Erinnerungen speichert. Goran Stevanovic spielt, als es um diesen ganz tiefen Schlaf geht, in dem wir dem Tod am nächsten sind, erst eine stille Eigenkomposition und dann das Stück „Vagabonde Blu“ des zeitgenössischen italienischen Komponisten Salvatore Sciarrino: Monotone, an- und abschwellenden Passagen, unterbrochen von kleinen spitzen Tönen, manchmal haucht das Akkordeon, manchmal atmet es tief ein und aus.

Wenn sich das Tor zum Bewusstsein schließt: Sonja Catalano und Susan Jebrini in der Comedia Futura, Goran Stevanovic lässt dabei sein Akkordeon „atmen“. Quelle: Elena Otto

Überdreht und traumverloren

Ganz anders entwickelt sich das Geschehen dann in der Traumphase, wenn Schlafende unter geschlossenen Lidern die Augen bewegen, während das Gehirn die Nervenbahnen zu den Muskeln blockiert, damit die Menschen nicht aus dem Bett fallen, falls sie im Traum rennen. Hier hat das Trio die unterschiedlichsten Musikstücke ausgewählt: „Wenn ich ein Vöglein wär’“ von Brahms ebenso wie den Chanson „Zwei alte Tanten tanzen Tango“ von Georg Kreisler. Die Stimmung wechselt vom Tristen ins Überdrehte ins Traumverlorene und wieder zurück.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hier kann sich auch Manuela Hartel mit ihren Videos richtig austoben, die raumfüllende Installation wird bunt und düster, quietschig und bedrohlich und herzergreifend. Am Schluss steht das Lied „Morgen“ von Richard Strauss, an den Wänden sehen wir einen Lichtstreif: Der neue Tag ist da – „und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen“.

Nicht enden wollender Applaus, und beim Rausgehen hat sich viele aus dem Publikum bei dem Trio extra noch mal bedankt für dieses berührende Erlebnis.