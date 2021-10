Hannover

Die Monsterparty geht in die Verlängerung. Ab Donnerstag ist Happy Family 2 in den deutschen Kinos zu sehen. Die Fortsetzung des bislang erfolgreichsten deutschen Animationsfilms kommt inhaltlich noch frecher, technisch noch frischer und im Aufbau noch fröhlicher daher als der Auftaktfilm. Entstanden ist der 100-Minüter erneut in den hannoverschen Animationsfilmstudios von Holger Tappe.

Happy Family 2: Familienfilm mit Monsterparty

Trickfilmfans fieberten am Sonntag bei einer Vorpremiere in 300 deutschen Kinos zeitgleich dem Event entgegen. Allein im hannoverschen Astor waren vier Kinosäle reserviert. Weil der Termin auf Halloween fiel, kamen etliche Zuschauerinnen und Zuschauer als Monster verkleidet – und das passte ja gut zum Filminhalt.

Darin verwandelt sich die Familie Wünschmann um den kleinen Schlaumeier Max erneut in Monster. Vater, Mutter, Tochter und Sohn werden zu Frankenstein und Vampirin, Mumie und Werwolf, um eine Rettungsmission zu starten – und können sich erst wieder zurückverwandeln, wenn sie eine glückliche Familie sind – eben eine Happy Family.

Gruselmonster sind nicht zum Fürchten

Diesmal aber ist die Handlung noch verstrickter. Eine weitere Familie ist in den Plot verwoben, und nicht immer ist klar, wer nun wirklich die Guten sind und wer die Bösen. Dazu tauchen drei neue Gruselmonster auf, die aber auch nicht wirklich zum Gruseln sind, sondern erstaunlich lieb daherkommen. Klingt verwirrend, ist es aber gar nicht.

Liebe Monster wie King Conga und eine Mumie: Zum Gruseln ist auch die Fortsetzung des Familienfilms nicht. Quelle: © 2021 Warner Bros. Entertainment

Drehbuchautor David Safier und Produzent Holger Tappe treiben ein munteres Versteckspiel – und genau das macht den Film aus. Herausgekommen ist ein fröhlicher, familientauglicher Monsterfilm, bei dem auch die Kleinsten sich nicht fürchten müssen und alle etwas zu Lachen haben. Eine Botschaft gibt es auch: Niemand muss perfekt sein, nur Menschen mit Schwächen sind liebenswert. Das klingt kitschig-banal – aber seien wir ehrlich: Auch die Disney-Filme haben oft schlichte Botschaften. Und Kindern zuzurufen, dass sie in Zeiten inszenierter Instagram-Bildchen und dauerbesorgter Helikoptereltern nicht immer perfekt sein müssen, ist vielleicht eine gute Botschaft.

Technisch auf Disney-Niveau

Auch technisch ist die Animation auf der Höhe des großen Konkurrenten Disney aus Übersee. Die Computertricksereien sind hochpräzise, nirgends hängt oder flattert etwas, die Schau wirkt authentisch. Zuweilen schwelgen die Animateure vielleicht etwas zu sehr in ihren Bewegtbildern: Einige Passagen scheinen eher der Lust am technisch Möglichen als der Handlung geschuldet zu sein. Aber das verstärkt eher den Slapstickeffekt, von dem derartige Filme leben.

Der Trailer zu Happy Family 2:

Der Trailer zu Happy Family 1:

Einzig die Einleitung ist etwas zu kompliziert geraten. Sie gilt bei Fortsetzungsfilmen stets als Stolperstein: Man muss einerseits den Publikumsteil, der den ersten Film nicht kennt, in die Figuren und Vorgeschichte einführen, ohne andererseits die anderen zu langweilen. Das zieht sich bei diesem Film über fast exakt 20 Minuten und ist teils etwas verwirrend. Unser Tipp: Vorher mindesten den Trailer zum ersten Filmteil schauen, dann versteht man vieles besser.

Satiriker Oliver Kalkofe spricht auch in dieser Folge wieder zwei Figuren, wobei er für die Rolle des Yeti nicht viel Text beherrschen musste. „Ufda“ ist das einzige Wort. In einem zugeschalteten Beitrag sagte Kalkofe, die Yeti-Sprache sei „ein sehr elaborierter Sprachcode“: In das Wort „Ufda“ könne der Yeti „jede Bedeutung hineinlegen“.

Joko Winterscheidt ist der Synchronsprecher von Maddox Starr (links). Quelle: © 2021 Warner Bros. Entertainment

Zweiter prominenter Synchronsprecher ist diesmal statt Hape Kerkeling der Komiker Joko Winterscheidt. Er spricht den anfänglichen Helden Maddox Starr – kann allerdings akustisch nicht ganz überzeugen, weil Maddox deutlich langsamer spricht als Winterscheidt.

Eigentlich keine Fortsetzung geplant

Bei der Premiere im Astor verriet Produzent und Regisseur Tappe, dass ursprünglich gar keine Fortsetzung von „Happy Family“ geplant war. Denn in Deutschland war der Erfolg nicht so groß wie erhofft. Zwar sahen 600.000 Menschen den Film – so viele wie bei keinem anderen deutschen Animationsfilm zuvor, doch die Ziele waren höher gesteckt. Dann aber schlug der Film international ein. Er wurde in 30 Sprachen übersetzt und unter anderem in Mexiko und Israel zum Kassenschlager. „Ohne Erfolg ist alles nichts“, sagte der Bremer Drehbuchautor Safier bei der Vorpremiere im Astor: „Deshalb konnten wir dann den zweiten Film machen.“

Monster und Macher bei der Vorpremiere für den 2. Teil des Kinofilms „Happy Family“: Drehbuchautor David Safier (li) und Regisseur Holger Tappe. Quelle: Christian Behrens

Das Drehbuch für den ersten Trickfilmteil hatte er aus seinem gleichnamigen Roman entwickelt. Für den zweiten Teil nun gab es keine Romanvorlage. „Das ist ein komplett anderes Arbeiten“, verriet er am Sonntag im Kinosaal: „Es hat Spaß gemacht, neue Figuren zu entwickeln und auch neue Monster.“

Das merkt man dem Film an. Ab Donnerstag ist der Streifen in den Kinos regulär zu sehen.

Drei Jahre Arbeit am neuen Film

„Back to Gaya“ war 2004 die erste Filmproduktion aus dem hannoverschen Ambient-Entertainment-Betrieb von Holger Tappe. Es war zugleich der erste kommerzielle deutsche Kino-Animationsfiilm überhaupt. Die „Konferenz der Tiere“ wiederum war 2010 der erste deutsche 3D-Animationsfilm. Zwischenzeitlich gab es „Urmel aus dem Eis“ (2006) und „Urmel voll in Fahrt“ (2008) zum Erfolg wurde auch „Tarzan“ (2013).

Bis zu 70 Trickfilmexperten haben an Happy Family 2 mitgearbeitet. Quelle: © 2021 Warner Bros. Entertainment

Rund 40 festangestellte Mitarbeiter beschäftigt der 51-jährige Tappe in seinen Studios. Für besondere Produktionen werden je nach Aufwand einige Dutzend zusätzliche Beschäftigte hinzugezogen. An „Happy Familiy 2“ haben nach Tappes Angaben 60 bis 70 Filmexperten drei Jahre lang gearbeitet.

In dem Haus in der Wilhelmstraße nahe dem Aegi war früher das Gesundheitsamt untergebracht. „Da hat man sich unter anderem um schwer erziehbare Kinder gekümmert – eigentlich ist die Nutzung des Gebäudes gleich geblieben“, witzelt er heute – meint aber sich selbst und sein Team und nicht das Filmpublikum.

Erfolgreich seit „Back to Gaya“ 2004: Holger Tappe, hier bei der Vorpremiere zu Happy Family 2. Quelle: Christian Behrens

Die Corona-Krise hat die Produktion des aufwendigen Films erschwert. „Aber es ist gut, dass wir nicht ein Jahr früher fertig geworden sind“, spielte Tappe auf die während des Lockdowns geschlossenen Kinos an: „Das wäre schlimm gewesen. Ich glaube, jetzt mit Bond geht es besser.“

Seit 2018 firmiert die hannoversche Trickfilmschmiede unter dem Namen Mack Animation. Ambient Entertainment sei in der neuen Firma aufgegangen, sagt Tappe. Mack ist der Familienname der Hauptgesellschafter des Europaparks Rust, mit denen Tappe seit Jahren kooperiert. Die Trickfilmproduktionen seien sehr personalaufwendig und damit teuer, sagte Tappe am Rand der Vorpremiere. Um Finanzierungslücken zwischen den Großaufträgen zu überbrücken, sei ein starker Partner nötig gewesen – und das sei die Familie Mack. Das Trickfilmunternehmen ist aber weiter in hannover ansässig, tappe ist Gesellschafter.

Von Conrad von Meding