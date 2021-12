Hannover

Der Mann zieht alle Register. „Weihnachten ist ein großes, freudiges Fest: Das muss man auch hören“, sagt Harald Röhrig noch, dann lässt er schon die ersten Takte von „O du fröhliche“ durch die Weite der Herrenhäuser Kirche rauschen. Von seinem Orgelstuhl hinten auf der Empore entfesselt Hannovers Kirchenmusikdirektor einen Klangsturm, der nicht mehr viel mit der Begleitung eines frommen Liedes zu tun hat. Das Strahlen der Akkorde, die Wucht der Basstöne, die Pracht der Klangfarben sind überwältigend. Das ist keine Musik mehr. Es ist ein Ereignis.

Natürlich kann die Orgel auch ganz anders. Sie kann leise säuseln und kostbar zarte Töne durch den Raum schweben lassen. Aber jetzt ist eben Weihnachten. Und da gehört nicht nur das Amen in die Kirche, sondern auch „O du fröhliche“. Zumindest in evangelischen Kirchen ist es Tradition, den Gottesdienst am Heiligen Abend mit diesem Lied zu beschließen. Und zur Tradition gehört auch, dass die Organistinnen und Organisten in der dritten und letzten Strophe alles rausholen, was ihre Instrumente hergeben.

Einmal im Jahr in Bewegung

Die unterschiedlichen Pfeifenreihen einer Orgel, die jeweils unterschiedliche Klangfarben hervorbringen, nennt man Register. Je mehr davon zusammengeschaltet werden, desto gewaltiger werden Klang und Lautstärke. Weihnachten ist mit seiner Pracht und Festlichkeit die seltene Gelegenheit, die volle Kapazität des Instrumentes auszunutzen. Dazu gehört dann auch der Zimbelstern, meist ein Rad mit Strahlen aus Messingstäben, das Glockenklang imitiert. Viele Orgelspieler setzten ihn nur dieses eine Mal im Jahr in Bewegung. Wenn Weihnachten einen Klang hat, dann ist es das weltenthobene Klirren eines Zimbelsterns.

Nicht nur optische Dekoration: Die Zimbelsterne an der Orgel der Herrenhäuser Kirche. Quelle: Katrin Kutter

Es muss verlockend sein, einem großen Publikum, wie es zumindest in nicht-pandemischen Zeiten an Weihnachten in die Kirchen strömt, das Wunderwerk einer Orgel vorzuführen. Harald Röhrig aber hat sich einen realistischen Blick bewahrt. „Das ist ja kein Konzert“, sagt der 53-Jährige, „ich spiele hier in einem gottesdienstlichen Rahmen.“ Es geht also nicht um Unterhaltung, sondern um Erhebung – was für eine Aufgabe für einen Musiker!

„Stille Nacht“ für Katholiken

Röhrig muss sie allein an Heilig Abend gleich viermal in verschiedenen Gottesdiensten bewältigen. So geht es alle Jahre wieder, seit er mit 16 zum ersten Mal zu Weihnachten an der Orgel gesessen hat. Damals stand „O du fröhliche“ noch gar nicht im Kirchengesangbuch – genauso wenig wie „Stille Nacht“, das in der Regel bei der katholischen Konkurrenz diesen besonderen Gottesdienst beschließt. Inzwischen sind beide Lieder in den offiziellen Kanon aufgenommen worden.

Melodie und Text: Mehr braucht ein Organist zum Spielen nicht. Quelle: Katrin Kutter

Röhrig kann sich zum Spielen also einfach das Gesangbuch auf das Notenpult legen. Mehr als Text und Melodie braucht er zum Spielen nicht. Es gehört zur Berufsehre von professionellen Organisten, die Begleitung zu den Liedern zu improvisieren. In keinem anderen Bereich der Klassik hat diese uralte Technik überlebt. Auch das macht die Orgelmusik nicht nur im Weihnachtsgottesdienst zu etwas Besonderem: Sie entsteht erst im Moment ihres Erklingens.

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind dabei groß: „Die Orgel ist das farbigste Instrument“, schwärmt Röhrig. Mit ihren vielen unterschiedlichen Registern kann er gut auf den speziellen Charakter jedes Weihnachtsliedes eingehen: „Kommet ihr Hirten“ bekommt einen rustikal volkstümlichen Charakter mit dem Klang einer Schalmei, „Stille Nacht“ tönt vielleicht zart wie die Gitarre, die bei der Uraufführung des Liedes dabei war, und „O du fröhliche“ prangt mit vollem Plenum.

Das komplizierteste Instrument

Wichtig ist dabei nicht nur, was gespielt wird, sondern auch, für wen man spielt, erklärt Röhrig: Bei einem Kindergottesdienst etwa ist er zurückhaltend mit starken Registern, weil die jungen Besucher empfindlich auf große Lautstärke reagieren. Und natürlich lässt sich auch hinten auf der Orgelbank oft die jeweilige Stimmung in der Kirche erspüren, was wiederum das Spiel beeinflusst.

Die Orgel ist das größte und bautechnisch komplizierteste aller Instrumente, und doch ist sie alles andere als eine seelenlose Maschine. Sie kann sehr empfindlich auf Stimmung und Befindlichkeit ihrer Umgebung reagieren – und umgekehrt mit all ihrer Klangmacht diese Stimmung selbst erzeugen. Auch wenn es oft nur unterbewusst wahrgenommen wird: Richtig Weihnachten ist für viele erst dann, wenn die Zimbelsterne sich drehen. Heute ist es wieder soweit.

Von Stefan Arndt