Hartmut El Kurdi macht Kunst aus einer Familiengeschichte, die auf den ersten Blick ungewöhnlich wirkt, auf den zweiten aber beispielhaft für viele andere in einer diversen Gesellschaft zu stehen vermag. Auf der Bühne erzählt der Dramaturg, Autor, Musiker und Performer seit drei Jahren im Stück „Home. Run“, mit dem er auch zum Festival Best Off der Stiftung Niedersachsen eingeladen war, von seiner Migration zwischen Nordhessen, Jordanien und London, von kulturellen Zuordnungen und der Relativität von Grenzen.

Theatrale Vergangenheitsbewältigung: Hartmut El Kurdi mit „Wachturm“. Quelle: Hartmut El Kurdi

El Kurdis Texte leben von einem Gespür für das Miteinander von großen Zusammenhängen und skurrilen Details, von Empathie für das Fremde und dem Verdichten des Eigenen. Auch in seinem neuen Projekt „ PopUpGott und die Welt“ geht es um die Auseinandersetzung mit einem prägenden Aspekt der eigenen Biografie: Durch seine alleinerziehende Mutter wurde El Kurdi als Kind Mitglied der Zeugen Jehovas – als Jugendlicher schaffte er den Ausstieg. „Das hängt mir immer wieder auf vielen Ebenen nach“, sagt er. Und benennt auch aktuelle Bezüge: „Ich sehe Parallelen zu diesem ganzen Verschwörungsmythenmist – in der Rechthaberei, in der Wir-gegen-die-Welt-Haltung.“

Theater für Leute, die nicht ins Theater gehen

Obwohl El Kurdi die Geschichte in einem ähnlichen Tonfall präsentiert, gibt es einen großen Unterschied zu „Home Run“: Sie braucht keine Theaterbühne. Ihre zwölf Folgen erscheinen im Laufe von sechs Wochen als Kombination aus Text und kurzen Videos bei Youtube, Facebook und Instagram. Das Format ist fast beiläufig im Alltag rezipierbar. „Ich suche schon lange nach schnellen und direkten Distributionsmöglichkeiten“, sagt El Kurdi und fügt hinzu: „Mir gefällt die Möglichkeit, auch Leute direkt anzusprechen, die vielleicht nicht ins Theater gehen würden.“

Dass er gerade jetzt mit alternativen Präsentationsformen experimentiert, ist kein Zufall. „ PopUpGott und die Welt“ entstand im Rahmen einer Förderung aus dem Stabilitätspaket des Kulturbüros der Landeshauptstadt Hannover. Ihm sei wichtig, dass es sich bei seinem digitalen Projekt um keine Notlösung handle, sagt El Kurdi, auch wenn er hoffe, irgendwann wieder vor einem Publikum stehen zu können: „Aber jetzt ist eben die Zeit für andere Dinge – solche zu erproben, war immer gut für meine Theaterarbeit.“

„Neustart Kultur“

Auf Bundesebene vergibt der Fonds Darstellende Künste seit dem 1. Oktober insgesamt 65 Millionen Euro Sonderförderung aus dem Budget des Zukunftsprogramms „Neustart Kultur“. Es geht bewusst auch um eine Neuausrichtung künstlerischer Produktion unter pandemiebedingt veränderten Arbeitsbedingungen. Verschiedenste Förderformate ermutigen, alternative Strukturen und Strategien zu ersinnen und auszutesten.

Aktuell sind bereits 3750 Anträge mit einem Gesamtvolumen von über 60 Millionen Euro eingegangen. Fonds-Geschäftsführer Holger Bergmann appelliert, den Förderzeitraum bis Ende 2022 auszuweiten und zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Er sagt: „Die Zahlen zeigen, dass die Künste keinesfalls stillstehen, sondern aktiv unter den derzeitigen Bedingungen um den Fortbestand ringen.“

Kommt eine Kulturflatrate?

Seit Beginn der Pandemie haben auch freie Ensembles aus Hannover immer wieder Neues ausprobiert, zum Beispiel das Orchester im Treppenhaus oder das Theater an der Glocksee. Dabei zählt vor allem der Mut, Dinge neu zu denken und etablierte Bühnenräume zu verlassen. Nicht alle Formate gelingen, manches muss weitergedacht werden. Einige der innovativen Ideen aus dem künstlerischen Programm der Kulturhauptstadtbewerbung sollten nicht in Vergessenheit geraten. Gerade im digitalen Bereich zeigen sie Möglichkeiten auf, jenseits traditioneller Bühnen zu inszenieren und zu erzählen.

Neue Wege in Zeiten der Pandemie: Die Präsentation des zweiten Bid Books im Rathaus. Quelle: Tim Schaarschmidt

Solange die Theater pandemiebedingt geschlossen bleiben, wächst das bereits erprobte Angebot digitaler kultureller Inhalte wie Übertragungen per Streams – es bleibt dabei jedoch oft unübersichtlich. Malte Mackenrodt wünscht sich eine digitale Kulturflatrate: „Ich gebe mindestens 50 Euro im Monat für Netflix, Spotify oder Audible aus, vermisse aber ein ähnliches Portal, mit dem ich die hiesige Kultur unterstützen kann.“ Mackenrodt arbeitet in der Unternehmenskommunikation der Sparkasse Hannover. Sein Vorschlag, digitale Kultur professionell in einer gemeinwohlorientierten Plattform zu verdichten, ist aber eine private Initiative, die bereits bei vielen Kulturakteuren auf Interesse stößt.

Das Theater wird sich verändern

Mit einer Umsetzung wäre viel gewonnen. Allerdings werden digitale Angebote allein blockierte kulturelle Sehnsüchte nicht stillen können – nach körperlich erfahrbaren Orten außerhalb der eigenen Wohnung, nach gemeinsamem Erleben oder analogem Austausch. Das Einbinden solcher Aspekte muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass sich ein Publikum gemeinsam in einem Raum versammelt, um auf ein Bühnengeschehen zu schauen. Das Theater wird sich verändern. Noch bleiben neue Modelle und deren Vorstufen eine Herausforderung, aber damit bei aller Unsicherheit und all den berechtigten Existenzängsten in der Krise eine Chance.

Neue Folgen von Hartmut El Kurdis Projekt „ PopUpGott und die Welt“ erscheinen zweimal pro Woche unter anderem auf dem gleichnamigen Youtube-Kanal.

