Hannover

Wie schwierig der Umgang mit einer fremden Sprache sein kann, ist bei diesem Schriftsteller früh deutlich geworden. Als Anfang der Neunzigerjahre die ersten Romane des späteren Bestsellerautors und ewigen Nobelpreisanwärters Haruki Murakami auf deutsch erschienen, war sein Name auf den Buchtiteln stets verkehrt herum angegeben. Wer sich schon damals für Werke wie „Wilde Schafsjagd“ und „Hard-boiled Wonderland und das Ende der Welt“ begeisterte, lernte deren Urheber also als Murakami Haruki kennen.

In Japan werden Menschen ähnlich wie in Ungarn zuerst mit dem Familien- und dann mit dem Vornamen angeredet. In einer Übersetzung müsste diese Reihenfolge eigentlich wieder umgekehrt werden, aber das ist weder beim Insel-Verlag, der den Autor für Deutschland entdeckt hatte, noch bei Suhrkamp aufgefallen, wo die Romane ein Zeit lang als Taschenbücher veröffentlicht wurden.

Skandal im „Literarischen Quartett“

Verdrehter Autorenname: Murakami-Roman in einer Taschenbuchausgabe von 1997. Quelle: Stefan Arndt

Es sollte fast zehn Jahre dauern, bis das Thema eine größere Öffentlichkeit bekam. Eine heftige Diskussion zwischen den Kritikern Marcel Reich-Ranicki und Sigrid Löffler über Murakamis inzwischen bei Dumont verlegten Roman „Gefährliche Geliebte“ führt im Jahr 2000 zum Bruch der beiden beim gemeinsamen Fernsehformat „Das Literarische Quartett“, das in der Folge eingestellt wurde.

In der Nachbetrachtung dieses Medienereignisses fiel schließlich auf, dass der Streitpunkt – ein grober Sprachstil, den Löffler als „Fast Food“ bezeichnet hatte – gar nicht vom Autor selbst ausging. Der ruppige Tonfall war vielmehr der Betriebsunfall eines literarischen Stille-Post-Verfahrens: Der Roman war nicht direkt aus dem Japanischen übertragen worden, sondern aus einer amerikanischen Übersetzung. Dadurch wurde zwar der Name des Autors endlich richtig genannt, stilistisch blieb aber kaum ein Stein auf dem anderen. Das zeigt schon der Titel des Romans: „Gefährliche Geliebte“ heißt eigentlich „Südlich der Grenze, westlich der Sonne“.

Ein alter aktueller Roman

Die allgemeine Aufregung des Literaturbetriebs führte zu einem Umdenken bei Dumont: Der Verlag lässt seit 2001 alle neuen Murakami-Veröffentlichungen von der sorgfältigen Ursula Gräfe aus dem Japanischen übersetzen, darunter auch die mehrbändigen Erfolgsromane „1Q84“ und „Die Ermordung des Commendatore“. Nur für ein Buch kam der Übersetzungsskandal zu spät: Ausgerechnet Murakamis Schlüsselwerk „Mister Aufziehvogel“ war schon als Übersetzung einer Übersetzung erschienen. Und nicht nur das: Die US-amerikanische Ausgabe, die damals als Vorlage diente, war zudem eine Bearbeitung, die nur rund Dreiviertel des originalen Textes enthielt.

Sehr direkt und sehr dezent: Ursula Gräfe übersetzt seit 2001 die Werke von Murakami. Quelle: Patrick Stein

Ein Vierteljahrhundert nach dem Erscheinen in Japan und gut 20 Jahre nach der deutschen Erstausgabe wurde dieser Schaden jetzt endlich repariert: „Die Chroniken des Aufziehvogels“ heißt der Roman nun originalgetreu in einer neuen Übersetzung von Gräfe.

Vollendete Einfachheit

Für heutige Leser ist dieser Zeitverlust ein Gewinn – der alte Roman liest sich wie eine Neuerscheinung. Die Erfahrung, die Gräfe durch ihre langjährige Arbeit mit dem Autor gewonnen hat, zeigt sich in einer vollendeten Einfachheit der Sprache. Bei ihr klingt Murakami gleichzeitig sehr direkt und sehr dezent, ihre Übersetzung hat nichts mehr von der coolen Lakonie, die die erste Ausgabe ausstrahlt. Dort kann man sich die Figuren kaum ohne Sonnenbrille und Trenchcoat vorstellen – bei Gräfe ist von solcher Maskerade nichts zu spüren.

In den „Chroniken des Aufziehvogels“ entfaltet der Autor erstmals ausführlich sein Lebensthema: Eine winzige Veränderung im Alltag – hier ist es das Verschwinden eines Katers, der in der ersten Übersetzung „Oktopus“, nun aber korrekt „Makrele“ heißt – führt zu einem Verrutschen der Realität. Murakami ist ein Chronist des Unwahrscheinlichen aber Möglichen: Er schreibt Fantasy-Romane, die nicht von fernen Galaxien erzählen, sondern von anderen Welten, die nur wenige Millimeter gegen die gewohnte verschoben sind. Da muss auch in der Übersetzung jedes Wort sitzen.

Unübersetzte Werke

Zudem versammelt der Roman, der bereits 1994 und 1995 in drei Bänden auf Japanisch erschienen ist, zahlreiche Motive und Figuren, denen man in späteren Arbeiten des Autors wiederbegegnet. Hier ist die Quelle, aus der Murakami bei seiner Mystifizierung des Alltags schöpft. Im Rückblick erscheint es kaum nachvollziehbar, warum das Buch für die amerikanische (und damit auch für die bisherige deutsche) Ausgabe vom Übersetzer Jay Rubin so stark gekürzt wurde. Es fehlen wichtige Handlungsstränge, die den Sog, der sich beim Lesen einstellt, eher noch verstärken, als ihn zu bremsen.

Haruki Murakami: „Die Chroniken des Aufziehvogels“. Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe. 1005 Seiten, 34 Euro. Quelle: Dumont

Möglich, dass Rubin, der an der Harvard University Japanologie lehrt, das erstaunliche Werk des damals noch unbekannten Murakami dem vermeintlichen Publikumsgeschmack anpassen wollte, um den Autor im westlichen Markt einzuführen. Das Verhältnis der beiden hat dadurch jedenfalls keinen Schaden genommen – Rubin übersetzt die Werke des Japaners bis heute. Und noch immer hat er dabei einen Vorsprung gegenüber dem deutschen Buchmarkt: Interessante Werke wie der Gesprächsband „Absolutely on Music“, den der Musikkenner Murakami schon 2011 gemeinsam mit dem Dirigenten Seiji Ozawa veröffentlicht hat, sind hier noch gar nicht erschienen.

Am Montag, 14. Dezember, sind die Übersetzerinnen Ursula Gräfe und Claudia Ott zu Gast im Literarischen Salon der Leibniz Uni. Die Veranstaltung ist ab 20 Uhr als Livestream auf dem YouTube-Kanal des Literarischen Salons zu sehen.

Von Stefan Arndt