Comedy im Theater am Aegi - Warum so harmlos? Die Show von Hazel Brugger in Hannover

Ihr Markenzeichen ist böser Humor ohne Angst vor Abgründen, gepaart mit einer Art solide-rabiatem Scheißegal-Feminismus: Comedienne Hazel Brugger trat im Theater am Aegi auf – doch sie war harmloser als gewohnt.