Heiland bis Dudel: Das TaK streamt weiter

Das Theater am Küchengarten bleibt präsent, wenn auch zunächst im Netz. Fünf Livestreams planen Theaterchef Jan Schmitz und sein Team bis Ende Februar, wie des danach weitergeht, wird sich zeigen. Doch zunächst haben Kabarettfreunde die Möglichkeit, wenigstens am heimischen Bildschirm gutes Programm zu sehen und, wichtig, Künstler und Veranstalter zu unterstützen. Bereits im ersten Lockdown hatte das TaK Streams angeboten und war im Sommer dann mit einigen Veranstaltungen auf den Wilhelmstein im Steinhuder Meer gezogen.

Los geht es bereits an diesem Sonntag. Zu Gast auf der Theaterbühne ist Martin Zingsheim, der in seinem Programm „Aber bitte mit ohne“ die Überflussgesellschaft und deren plötzliche Lust auf Verzicht ins Visier nimmt. Los geht es um 19 Uhr, Karten zu jeweils 18,50 Euro gibt es über tak-hannover.de.

im Februar: Tobias Kunze und Alix Dudel

Die Reisegruppe Ehrenfeld macht am 29. Januar Station in Hannover. Maja Lührsen und Theo Vagedes haben bei allem gebotenen Pessimismus mit Blick auf die Weltlage einen Funken Hoffnung gefunden und vermitteln den in Wort und Musik. Auch C. Heiland bringt am 31. Januar Ermutigendes mit ins Theater, „Hoffnung für Abgehängte“ in seinem „Strewamspezial“.

Der hannoversche Slam-Poet Tobias Kunze folgt am 5. Februar mit seinem „Antijahresrückblick“ namens „Nix gelernt“. Diseuse Alix Dudel zeigt am 20. Februar ihr Programm „Zu spät, aber egal“ mit Liedern und Texten von Kändler, Ringelnatz, Kreisler, Knef und Kästner.

