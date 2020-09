Heimspiel mit Herzblut: Die Hannover-Edition von Tanztheater International

Hannover

Die ersten Minuten sind gespenstisch. Jede zweite Stuhlreihe in der Orangerie in Herrenhausen ist mit schwarzem Tuch abgedeckt. Es hängt wie ein Trauerflor im Zuschauerraum. Das Publikum strömt auch nicht wie in den Jahren zuvor bei diesem Festival fröhlich plaudernd in den Saal. Vielmehr sind die Stimmen gedämpft. Es mag an den Schutzmasken liegen oder daran, dass diesmal nur 70 statt 300 Besucher kommen durften. Doch man soll auch zügig Platz nehmen; für Unterhaltung ist keine Zeit. Hier geht es allein um den Tanz.

Die 35. Ausgabe von Tanztheater International hat mit lediglich drei jeweils einstündigen Vorstellungen ein sehr kleines Zeitfenster, um sowohl Akteuren als auch Zuschauern ein Liveerlebnis zu bieten, das ansprechend, aber eben auch mit dem Corona-Hygienekonzept vereinbar ist. Keine Minute wird daher mit Ansprachen und Premierensekt vergeudet. In den Vorjahren erstreckte sich das Festival über zehn Tage und präsentierte ebenso viele internationale Produktionen. Weil die Pandemie dies unmöglich gemacht hat, gibt es nun immerhin mit einer Hannover-Edition des Festivals sechs Kurzchoreografien und Ausschnitte aus Stücken lokaler Tanzschaffender zu sehen.

Große Bandbreite

Alles in eine Stunde zu packen hätte leicht zur lieblosen Nummernrevue werden können. Doch das Gemeinschaftsprojekt der Festivalleiterin Christiane Winter, des Staatsballetts Hannover unter Leitung von Marco Goecke, der Commedia Futura, des Choreografen Felix Landerer und der Ballettgesellschaft Hannover ist ein Heimspiel mit viel Herzblut. Es zeigt eine überraschend große Bandbreite an zeitgenössischem Tanz made in Hannover. „Diese Ausgabe ist klein, aber sehr fein“, sagt Winter nicht ohne Stolz.

Umso bedauernswerter ist es, dass nicht mehr Tage angesetzt werden konnten, um diese Veranstaltung noch mehr Zuschauern präsentieren zu können. Doch die Akteure haben andere Verpflichtungen. Der Probenbetrieb läuft wieder, und Termine drängen. Das ist ein Glück für die Tänzer, die unter den Kulturschaffenden besonders unter der Kontaktsperre gelitten und immer noch mit Abstandsregelungen zu kämpfen haben. Wie sehr, wird nicht zuletzt bei den für das Festival zusammengestellten Kreationen deutlich.

Haltloses Umarmen

So nimmt das Frauenduo Minako Seki und Yumiko Yoshioka in seinem Eröffnungsstück die eingangs etwas gespenstische Atmosphäre auf. In „Zero“ (Regie: Wolfgang A. Piontek von der Commedia Futura) stehen die Tänzerinnen minutenlang Stirn an Stirn zusammen. So nah also wie sonst in diesen Zeiten nur Liebespaare oder Eltern mit ihren Kindern. Die Hände vollführen allerlei filigrane Bewegungen, doch sie berühren sich nicht. Es ist ein haltloses Umarmen. Dazu grollt bedrohliche Musik.

Fröhliche Distanz: Szene aus „The Waters And The Bubbles Too“ mit Sandra Bourdais, Chiara Pareo, Maurus Gauthier und Louis Steinmetz. Quelle: Michèle Seydoux

Auch Giovanni Visone greift in seinem Stück „The Waters And The Bubbles Too“ das Thema Distanz auf – jedoch auf weitaus fröhlichere Weise. Die temporeiche Produktion des Staatsballetttänzers war bereits im Gartentheater in Herrenhausen im Rahmen von „All You Can Dance“ der Staatsoper Hannover zu sehen. Ebenso wie das zarte und zugleich kraftvolle Duett „Betweenness“ von seiner Kollegin Michèle Seydoux, die selbst zusammen mit Davide Sioni tanzt und dabei ebenfalls den Zwang zur Zurückhaltung thematisiert.

Entzug von Berührung

Das mitreißende Technostück „I’ll Do The Talking“ von Francesco Banos Diaz war ebenfalls schon im Gartentheater zu sehen. Doch wie alle anderen Choreografien gewinnt auch sein Beitrag im geschlossenen Raum noch einmal an Intensität. Das trifft auch auf Goeckes Solo „Tué“ zu. Nach Giada Zanotti, die bei der kleinen Werkschau „We’ll Meet Again“ im Gartentheater als sterbende Liebende brillierte, schlüpfte nun Ana Paula Camargo in die Rolle und beeindruckte mit umwerfender Eleganz.

Mehr Tanz in Hannover Das Staatsballett hat den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Die nächsten Vorstellungen des Ballettabends „3 Generationen“ sind am Sonntag, 20. September, 16 Uhr, am Mittwoch, 23. September, 19.30 Uhr, und am Freitag, 25. September, 19.30 Uhr, in der Staatsoper. Und die Commedia Futura in der Eisfabrik zeigt „Zero“ ab Sonnabend, 19. September.

Der freie Choreograf Felix Landerer konnte sein Stück „Cheer“, das bislang nur online zu sehen war, in der Orangerie leider nicht ganz, sondern nur in Form eines achtminütigen Duetts präsentieren. Es geht um den Entzug von Berührung. Das wird den Tanz noch lange beschäftigen. Hoffentlich bald wieder ausführlicher.

Von Kerstin Hergt