Heiner Goebbels zeigt bei den Kunstfestspielen zusammen mit dem Schauspieler David Bennent und dem Ensemble Modern „Liberté d‘Action“, ein szenisches Konzert mit Texten von Henri Michaux. Die Uraufführung findet am Donnerstag, 13. Mai, um 19 Uhr in der Orangerie Herrenhausen statt. Heiner Goebbels gehört zu den prägenden zeitgenössischen Künstlern an der Schnittstelle von Musik, Theater und Hörstück. Bei den Kunstfestspielen war Heiner Goebbels zuletzt 2017 mit „Surrogate Cities“ im Transporter-Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge zu Gast. „Liberté d‘Action“ ist eine Produktion der Kunstfestspiele Herrenhausen und dem Théâtre National de Luxembourg in Koproduktion mit den Wiener Festwochen, dem De Singel Antwerpen und dem Ensemble Modern.