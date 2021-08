Hannover

„Der ist berühmt!“ Die Jungen im Trikot erkennen Heino sofort – und doch nicht so richtig. Wer ist dieser sonderbare Mann, der plötzlich bei ihnen aufgetaucht ist wie eine Erscheinung und dem sich nun alle Köpfe zuwenden? „Der ist ein Rockstar“, ruft einer aus der Gruppe, aber es klingt eher wie eine Frage.

Heino ist zufällig auf die Gruppe der kleinen Sportler gestoßen, als er ein Foto im Stadtpark machen will, um für seinen bevorstehenden Auftritt im Kuppelsaal zu werben. Statt einfach achtlos an den Kindern vorbeizurauschen, bleibt der Sänger stehen und fragt: „Fußball, ne?“ Die Jungen nicken begeistert. Dass Heino danach noch ein zweifelndes „Aber Hannover 96...“ hinterherschiebt, nehmen sie gar nicht richtig wahr. Ist wohl auch nicht böse gemeint. Ein paar fangen zu singen an: „Alte Liebe“. Heino nickt versonnen, auch wenn er dieses Lied offenbar nicht kennt. Die Jugend. Die Musik. Irgendwie ist das wohl seine Welt.

Heino ist immer noch Heino

Dann sammelt er sich und erklimmt einige Treppenstufen, um sich für das Foto in Position zu stellen. Dauerlächeln, ausgebreitete Arme. „Hier auch noch einmal“, ruft ein Fotograf. Heino lächelt weiter, auch wenn die Arme jetzt etwas schwer werden. Er ist ja Profi.

„Hier auch noch mal“: Heino beim Fotoshooting vorm Kuppelsaal. Quelle: Samantha Franson

1967 hat er sein erstes Konzert in Hannover gegeben, auch schon im Kuppelsaal. Damals hatte er mit „Jenseits des Tales“ gerade seinen ersten Hit. Seither hat sich eigentlich nichts Wesentliches geändert. Die Sonnenbrille, die hellen Haare, das rote Jackett. Heino ist immer noch Heino. Nur, dass er inzwischen 82 Jahre alt ist und das unnatürlich strahlende Blond seiner Tönung wahrscheinlich nur noch beim Friseur in Kitzbühel vorrätig ist, wo Heino die Monate des Lockdowns verbracht hat.

Jetzt geht es endlich wieder los. Vergessen ist, dass er eigentlich mit 80 Jahren Abschied von der Bühne nehmen wollte. Es macht halt noch so viel Spaß, und singen kann er schließlich auch noch. „Das Alter ist vor allem für Tenöre ein Problem“, sagt Heino: die hohen Töne. „Ich bin aber Bariton, da wird die Stimme mit den Jahren nur immer besser.“

„Das Konzert findet statt“

Das möchte er ab Ende September auf großer Tournee unter Beweis stellen. Und damit die Leute glauben, dass es ihn noch gibt und dass das Konzert auch wirklich stattfindet, bereist er mit seinem Manager Helmut Werner jetzt vorab sämtliche Städte, um für seinen Auftritt zu werben. 19 Orte in fünf Tagen. Der Termin in Hannover ist an diesem Freitag schon der zweite, morgens war Heino in Celle, nachher geht es noch nach Bremen. So etwas wie Erschöpfung ist dem Sänger aber nicht anzumerken.

19 Städte in fünf Tagen: Heino mit seinem Manager Helmut Werner. Quelle: Samantha Franson

Noch mehr Kraft wird er für die Tournee brauchen, die ihn am 6. November in den Kuppelsaal führt. Derzeit gehe man davon aus, dass man den Saal voll besetzen könne, sagt sein Manager. Falls das nicht erlaubt sei, und nur 50 oder sogar nur 25 Prozent Auslastung möglich sind, wird Heino mehrere Konzerte an dem Tag geben. „So haben wir für uns selbst Planungssicherheit geschaffen“, sagt Werner: „Das Konzert wird in jedem Fall stattfinden.“

Eine 6-Millionen-Geige

Ursprünglich war die Tournee für das vergangene Jahr geplant – damals mit einem großen Orchester. Das kann jetzt nicht dabei sein, weil viele Bühnen nicht genug Platz für 40 Musikerinnen und Musiker bieten. Und je größer das Ensemble, desto höher das Risiko einer Corona-Infektion, die alle Pläne aushebeln könnte. Heino selbst ist zuversichtlich, die Pandemie jetzt unbeschadet zu überstehen: „Hannelore und ich sind ja schon geimpft“, sagt er.

Statt mit einem Orchester kommt er nun mit einer Band um den Organisten Franz Lambert – sowie mit dem Geiger Yury Revich und dessen kostbarer Stradivari. „Die ist für 6 Millionen Euro versichert“, verrät Manager Werner. Deshalb sei bei der Tournee ein eigener Bodyguard für die Geige engagiert. Heino dagegen sei ohne Personenschutz unterwegs.

Ärger um den „deutschen Liederabend“

Dabei ist gerade das aktuelle Programm nicht unumstritten. „Heino goes Klassik – ein deutscher Liederabend“ ist das Programm überschrieben. Ausgerechnet in Düsseldorf, der Heimatstadt des Sängers, hat im April schon das Plakat für den Auftritt für Aufregung gesorgt.

Michael Becker, der Intendant der Tonhalle Düsseldorf, wollte nicht, dass in seinem Haus für das Konzert geworben werde. Der Titel des Programms sei „tümelnd“ und missverständlich: „Es geht hier um die Bezeichnung eines Liederabends als deutsch“, sagte Becker: „Das bezieht sich dann auf die Form des Konzerts und nicht auf den Inhalt“. Man könne den Titel daher missverstehen und annehmen, es sei ein Konzert nur für Deutsche. Heino reagierte medienwirksam empört auf den Vorwurf, schließlich griff sogar der Düsseldorfer Oberbürgermeister ein und sprach sich für das Konzert aus.

Plakat zu „Heino goes Klassik – ein deutscher Liederabend“. Quelle: Stefan Arndt

Wie aus Trotz hat Manager Werner daraufhin das ursprüngliche Plakat verändert. Nun ist eine riesige Deutschlandflagge im Hintergrund zu sehen. Mit rechter Gesinnung habe das alles aber gar nichts zu tun, beteuert er. Aber gut, dass man einmal darüber gesprochen habe. Heino singe Lieder auf deutsch. Das sei alles.

Darunter sind diesmal auch Lieder von Schubert, Bach, Mozart und Brahms – Stücke, die bislang nicht zu Heinos Kernrepertoire gehören. Für ihn selbst sei das aber eigentlich nur eine Rückkehr zu seinen Ursprüngen, sagt der Sänger: Er habe immer gern Klassik gesungen, doch wegen seiner Plattenverträge habe er diese Neigung lange zurückgedrängt.

Ein Angebot von Karajan

Ende der Siebzigerjahre hätte sich das durch die Begegnung mit dem Dirigenten Herbert von Karajan fast verändert. Heinos Frau Hannelore ist ebenso adligen Geblüts wie Karajans Frau Eliette. Über Vermittlung der Damen kam es in Salzburg zu einem Treffen der beiden unterschiedlichen Musiker. Karajan habe ihn bei der Gelegenheit für die Rolle des Barons Ochs auf Lerchenau im „Rosenkavalier“ von Richard Strauss engagieren wollen, erzählt Heino – „aber nur ohne Brille“. Deshalb habe er das Angebot leider ausschlagen müssen. Heino ohne Brille gibt es nicht.

Immerhin, so der Sänger, habe Karajan ihm damals noch einen Witz erzählt: Der Dirigent selbst bittet darin an der Rezeption um ein Zimmer, obwohl das Hotel voll sei. „Aber entschuldigen Sie, ich bin Karajan“, sagt Karajan dann. Und der Rezeptionist antwortet: „Ich habe kein Zimmer mehr, selbst wenn Sie Heino wären.“

Haselnuss, Enzian, Caramba

Dieser Beginn einer wunderbaren Freundschaft hat Heinos Verhältnis zur Klassik aber nicht zu stark vertieft, wie auch das aktuelle Konzertprogramm des Sängers zeigt. „Ich werde meine ganze Palette singen“, kündigt er an. Neben den neu entdeckten alten Meistern werden auch Rockstücke wie „Sonne“ von Rammstein zu hören sein, mit denen Heino vor zehn Jahren einen kleinen Coup gelandet hatte. Aus dem Schlagersänger wäre da fast ein Rockstar geworden, der damals sogar im Capitol aufgetreten ist. Aber auch hier: nur fast.

Denn „natürlich“ werde er auch seine eigenen Hits singen und sogar erstmals seit Langem wieder selbst an der Gitarre begleiten. „Haselnuss, Enzian, Mohikaner, Caramba“: Die stichwortartige Aufzählung der Titel zeigt, wie nah Heino sich gerade diesen Stücken noch immer fühlt. Er hat seine Gründe dafür: 54 Jahre nach seinem ersten Auftritt im Kuppelsaal werden sie voraussichtlich im November zu Jubel führen wie damals.

Tickets für den Auftritt am 6. November für 49, 69 oder 99 Euro gibt es im HAZ-Ticketshop und unter Telefon (05 11) 12 12 33 33.

Von Stefan Arndt