Hannover

Wortreich und weit ausschweifend – diese Attribute treffen sowohl auf Heinrich Steinfests neuen Roman als auch auf das Gespräch mit dem Autor und Literaturkritiker Frank Schäfer im hannoverschen Literaturhaus zu. In Steinfests neuem Roman „Der Chauffeur“ geht es um einen Mann, der nach einem Autounfall mit Todesfolge ein Hotel eröffnet. Dabei versucht er immer wieder, die Schuld, die er seit dem Unfall fühlt, wieder gut zu machen.

Elemente aus Surrealismus und Schelmenroman

Der Roman lasse sich schwer einem Genre zuordnen, auch wenn er in den Buchhandlungen als Kriminalroman läuft, sagt Schäfer in seiner Funktion als Moderator. Viel mehr zeige die Geschichte um den Protagonisten Paul Klee auch Elemente aus Surrealismus, Science-Fiction und Schelmenroman auf. Steinfest nickt dazu eifrig. „Romantischer Roman gefällt mir aber besser“, meint der Autor, dessen Roman „Der Allesforscher“ 2014 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand.

Nebenbei beschreibt Steinfest seinen Kreativprozess. Namen und Handlungen kämen einfach zu ihm, erzählt er, „meine Kreativarbeit als Autor beginnt beim Warum“. Auch wisse er am Anfang nie, wie es ausgehe. Allerdings gehe es bei ihm immer um die Verwandlung der Figur – bei Klee ist das die berufliche Umorientierung vom Chauffeur zum Hotelier. Darüber hinaus sei ihm die Komik wichtig, und auch Wunderliches geschehe im Roman. „Es passieren komische Dinge, weil das Leben komisch ist“, stellt Steinfest fest. Glaubwürdig würden diese teils skurrilen Handlungen dann durch die Beschreibung. Über die Realität denke er hingegen selten nach. „Ich schreibe ja die ganze Zeit!“

Lange Sätze mit Verschachtelungen und Referenzen

Steinfest spricht an diesem Abend im Literaturhaus stets, wie er auch schreibt: in langen Sätzen mit endlosen Verschachtelungen und Referenzen an diverse Filme, Bücher oder Kunstwerke. Er redet über Thomas Mann, den Filmklassiker „2001: Odyssee im Weltraum“ und die Stringtheorie in der Physik. Man hört ihm gern zu dabei, Moderator Schäfer muss den Autor jedoch einige Male unterbrechen. Der Abend hat schließlich ein bestimmtes Programm.

Nach beinahe zwei Stunden wirkt es nicht, als sei den beiden der Gesprächsstoff ausgegangen – das Publikum wird auf kommende Veranstaltungen vertröstet. Und Steinfest erklärt, bereits zwei weitere Projekte abgeschlossen zu haben.

Auf der Webseite des Literaturhauses ist das Gespräch für fünf Tage als Videoaufzeichnung einsehbar.

Von Annika Eichstädt