Vom Tod seiner jüngeren Schwester hat der Schriftsteller Erich Maria Remarque erst Jahre später erfahren. Elfriede wurde im Dezember 1943 hingerichtet. Zum Tode verurteilt wurde sie durch den NS-Richter Roland Freisler. Ihr Vergehen: Sie hat ihrer Vermieterin und einer Freundin gesagt, dass sie nicht an den Endsieg glaube. Elfriede war eine geschickte Schneiderin, mag sein, dass sich die Vermieterin an ihrem Vorrat an Stoffen und Kleidern bereichern wollte und sie deshalb denunziert hatte.

Der Schriftsteller Erich Maria Remarque. Quelle: Bundesarchiv Koblenz

Über das traurige und kurze Leben der Damenschneiderin Elfriede Scholz und über den Erfolg ihres Bruders, der es schaffte, Nazideutschland rechtzeitig zu verlassen, und der auch in den USA an seinen Erfolg mit „Im Westen nichts Neues“ anknüpfen konnte, hat Heinrich Thies eine Doppelbiografie geschrieben. Mit solchen Romanbiografien hat der Autor einige Erfahrung. In „Mein Herz gib wieder her“ hat er über Lisa und Hermann Löns geschrieben, in „Fesche Lola, brave Liesel“ widmete er sich Marlene Dietrich und ihrer Schwester Elisabeth Will. Doppelbiografien bieten Autoren einige Vorteile: Sie nutzen die Prominenz des bekannten Parts und können über die nicht so bekannte Person viel Neues (und in diesem Fall auch viel Dramatisches) erzählen.

In „Die verlorene Schwester“ stellt Thies nun die Lebenswege von Elfriede Scholz und Erich Maria Remarque einander gegenüber. Er geht dabei kapitelweise vor: Berichten über Elfriede in der Zelle in Berlin-Plötzensee folgen Szenen von Partys, die ihr Bruder mit Greta Garbo oder Marlene Dietrich feiert. Aus diesem Kontrast entwickelt sich eine erstaunliche Spannung. Glaubwürdig sind beide Lebensgeschichten, der Autor zitiert Tagebuchaufzeichnungen, Briefe und Gerichtsakten. Auch das Todesurteil ist abgedruckt und die Rechnung für die Hinrichtung: 300 Reichsmark „Gebühr für Todesstrafe“, 122,10 Reichsmark „Kosten der Vollstreckung“ für den Scharfrichter, die die Schwester der Getöteten begleichen sollte. Diese Belege machen einen frösteln.

Leider gibt es auch andere Stellen. Manche Sätze („Der Maler George Grosz hält den raffgierigen Bonzen und den eitlen Damen der Gesellschaft seinen entlarvenden Spiegel vor“) wirken ungelenk, manche sind sogar unfreiwillig komisch: „Seit Beginn des Jahres 1925 setzt auch Erich-Maria Remarque seine Duftmarken rund um das Brandenburger Tor – zunächst noch als Redakteur für Sport im Bild, bald als Schriftsteller, immer aber als Dandy, als Mann von Welt mit Frack, Stock und Melone.“ Oder auch: „Cap d’Antibes im August 1939. Das Meer ist so blau wie der Himmel. Und blau ist auch Erich-Maria Remarque.“

Heinrich Thies Quelle: Simon Thies

Sprachlich hätte einiges noch genauer durchgearbeitet werden müssen. Trotz solcher ärgerlicher Stellen ist die Doppelbiografie von Erich Maria Remarque, der vor 50 Jahren – am 25. September 1970 – gestorben ist, und seiner Schwester ein spannendes Zeugnis zweier Schicksale aus Deutschland.

Heinrich Thies: „Die verlorene Schwester – Elfriede und Erich Maria Remarque. Eine Doppelbiografie“. Zu Klampen Verlag. 368 Seiten, 28 Euro.Am Donnerstag, 27. August, liest der Autor um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Leuenhagen & Paris in Hannover aus dem Buch.

Von Ronald Meyer-Arlt