Es ist ohne Zweifel einer der ganz großen, so nennt man es wohl, Liedermacher, der da unter den rot-grünen Lichtpunkten sitzt, die an der Decke des Veranstaltungszeltes des Motel California tanzen. Seit 40 Jahren steht Heinz Rudolf Kunze nun auf Bühnen, 28 Alben sind dabei entstanden, dazu einige Bücher, Essays und Musicals. Im Motel California – der Freiluftbühne der Bluesgarage in Isernhagen – beginnt er sein Set mit dem Countdown aus „ Raumpatrouille Orion“, als zweites mit einem eingesprochenen Text über Phantasie, in dem es heißt „Wir werden nicht landen, nie wieder, nirgendwo“, und irgendwann spielt er das erste Lied, „Der Abend vor dem Morgen danach“.

Über zwei Stunden, zwei Zugaben und viele Standig Ovations lang steht Kunze mit einem um den Hals geschlungenen marmorierten Schal in der kühlen Herbstnacht, immer abwechselnd liest er kleine Textpassagen – manchmal persönlich, manchmal lustig gemeint –, und spielt seine Lieder an Gitarre und Flügel. „Dein ist mein ganzes Herz“ ist selbstverständlich dabei, dabei klatscht und singt das Publikum eifrig mit. Zur Zugabe spielt Kunze noch seine deutsche Version von „Lola“ von den Kinks und ein wenig Springsteen.

Gegen die Festung Europa

Aber Kunze ist auch ein politischer Liedermacher – und hier wird es inhaltlich etwas eigenartig. Denn zwar bekommen zwischen Olaf Scholz, Donald Trump, Hippies, den Grünen und Coronoa-Leugnern über Partei- und Ideologiegrenzen irgendwie alle ihr Fett weg, zwar singt Kunze in „Mit welchem Recht“ gegen eine Festung Europa an und engagiert sich auch privat für Geflüchtete und überhaupt gegen Hasskultur.

Heinz Rudolf Kunze präsentiert in seinem Soloprogramm Lieder, Gedichte und Anekdoten. Quelle: Mark Bode

Dann aber wieder gibt es auf diesem Album auch Lieder wie „Spießgesellen der Lüge“, das sicherlich nicht so gedacht ist, aber wohl auch problemlos auf Hygienedemos anschlussfähig wäre – so, wie es Kunze schon 2016 mit dem Lied „Willkommen, liebe Mörder“ passierte, das in rechten Kreisen als fremdenfeindlich gedeutet wurde. Dann wieder wettert Kunze gegen das, was er behauptet, was „Cancel Culture“ sei („Das bedeutet, alles, was man nicht mag, wird einfach weggemacht“), und meint: „Der Mensch soll so gnadenlos abgeschafft werden wie Regenwald. Von der Menschin“, fügt er danach hinzu: „Seid wachsam! Wehret den Anfängen.“ Und überhaupt sei einer Frau die Tür aufhalten mittlerweile fast schon so etwas wie Vergewaltigung.

Alles mit einem Augenzwinkern

Natürlich: Alles das wird mit einem Augenzwinkern vorgetragen, immer ironisch gebrochen, immer ein wenig aufgefangen. Alles bleibt größtenteils harmlos. Hier spricht kein Brandstifter, kein Ideologe. Hier spricht nur einer, der nicht nur, aber gerne auch mal von einer reaktionären Warte aus nach unten austeilt, der sich selbst in einem verlesenen Text als „Frauenfreund, kein Feminist“ und als „altmodischer Mann“ definiert. Daraus schöpft er – und wandelt dabei zeitweise auf einem schmalen Grat der Überspitzung. Was vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre.

Von Jan Fischer