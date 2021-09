Hannover

Helge Schneider hat ein Problem, und das ist die Realität. Zum Beispiel, wenn er – vor einigen Wochen – befindet, dass das umherlaufende Servicepersonal während eines Konzertes seine Konzentration stört und mit den Worten „Das System ist fadenscheinig und dumm“ kurzerhand von der Bühne verschwindet. Oder wenn er, wie am Tag vor seinem Konzert auf der Gilde-Parkbühne in Hannover, bei Maischberger im Fernsehen erklären muss, warum das jetzt nicht heißt, dass er in die Riege querdenkender Musiker aufgestiegen ist.

Irgendwann gibt es auch Musik

Auf der Parkbühne werden jedenfalls ab Konzertbeginn keine Getränke mehr serviert, und Schneider versucht anderthalb Stunden lang tapfer, die Realität draußen zu halten, schäkert zunächst ein paar Minuten mit den Fotografen vor der Bühne und setzt dann zu einer seiner langatmigen Geschichten an, lässt sich von seinem Teekoch Bodo Oesterling Pfefferminztee auf der Bühne servieren, der ja in der Lüneburger Heide erfunden worden sei, wüssten ja nicht viele, letztens sei er ja auch beim Zahnarzt gewesen, außerdem sei er ja gestern schon angereist, er habe die Stadt mal nachts kennenlernen wollen, schön sei es gewesen: „Ich habe elf Stunden lang durchgeschlafen.“ Und irgendwann gibt es auch Musik: Mit Sandro Giampietro an der Gitarre und Thomas Alkier am Schlagzeug gibt es eine Instrumentalversion von „Das alte Klavier“, und, nach einem weiteren Monolog, „Liebe im 6/8-Takt“.

Die Realität eben

So weit, so Helge Schneider: Ein wenig Jazz, viel eigenartig surrealer Humor, erzählt in dieser kreisenden Erzählweise, die keinen Punkt kennt, aber viele Pointen. Manche davon sitzen, manche nicht so ganz – tatsächlich sind gerade die Witze, bei denen es um PCR-Tests oder Corona geht, die, die nicht so ganz landen wollen. Die Realität eben.

Mit allem Wasser gewaschener Profi: Helge Schneider zwischen Sandro Giampietro an der Gitarre und Thomas Alkier am Schlagzeug. Quelle: Samantha Franson

Lebensziel Leistungszentrum

Am besten ist Schneider, wenn er die Welt von außen vor betrachtet, nicht von mittendrin. Wenn die Witze, irgendwo zwischen „Katzeklo“ und „Der müde Reiter“ als Zerrbild von der Bühne purzeln: „Als ich sechs Jahre alt war, habe ich mir überlegt, ich mache einen großen Auftritt hier in Hannover vorm Leistungssportzentrum. Jetzt habe ich es endlich geschafft“, sagt er. Oder natürlich, wenn es musikalische Witze sind: Schneider stellt einen Blumenstrauß aus bunten Vibrafon-Klöppeln zusammen, bevor er es spielt, holt mit großem Tamtam einen Kontrabass auf die Bühne, nur um dann einen falschen Ton herauszusägen, pustet in der Zugabe in einem Saxofon herum, das nur sporadisch Töne von sich gibt. Solche Dinge. Helge-Schneider-Dinge. Und die tut der große Surrealist des deutschen Jazz nach wie vor sehr gut.

Lesen Sie auch Absage wegen Coronavirus: Helge Schneider über sein Hannover-Pech

Da verzeiht das Publikum sogar, dass er Hannover als „die schönste Stadt im Umkreis von 150 Metern“ bezeichnet. Die Monologe, die Musik, die Improvisationen, das Timing: Unter all dem Blödsinn ist Schneider auf der Bühne auch immer ein mit allen Wassern – und Tees – gewaschener Profi, dem man gerne bei der Arbeit zusieht, weil er weiß, was er tut. Aber bloß nicht die Realität reinlassen, wenn sie anklopft.

Von Jan Fischer