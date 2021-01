Helmut Hennig lässt das Vereinshaus von „kunst in kontakt“ tanzen

Hannover

Tanzt das Haus? Fast wirkt es so. Bei Einbruch der Dunkelheit scheint sich das ehemalige Naturfreundehaus am Herrenhäuser Garten hektisch in Bewegung zu setzen. Der hannoversche Künstler Helmut Hennig projiziert bewegende Linien auf das Gebäude, das derzeit als Projekthaus des Vereins Kunst in Kontakt genutzt wird. Es ist eine dramatische, ziemliche wilde Lichtinstallation.

Das tanzende Haus steht in Kontakt mit einer anderen Lichtarbeit ein paar Kilometer entfernt. Am Küchengartenpavillon, Am Lindener Berge 44, ist die Farbprojektion „Der Puls des Blauen Lichts“ zu sehen. Der Titel beschreibt hier ziemlich genau, was passiert: In einem Fenster pulsiert blaues Licht. Dieses Haus tanzt nicht, es träumt.

Die beiden Projekte sind auf Anregung der Initiativen Quartier e. V. und kik.kunst in kontakt e.V. entstanden. Und sie sind eine Reaktion auf den Lockdown. Museen und Kunsthäuser sind geschlossen, aber Spaziergänge oder Radtouren zu den leuchtenden Häusern sind erlaubt. Die nächsten Leuchttermine sind am Freitag, 22., Sonnabend, 23. und Sonntag, 24. Januar, jeweils von 17 bis 20 Uhr.

Von Ronald Meyer-Arlt