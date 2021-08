Herbstausstellung des Kunstvereins: Die Künstlerliste ist da

Hannover

In seiner Herbstausstellung wirft der Kunstverein Hannover einen Blick auf die Kunstszene in Niedersachsen und Bremen. Vom 4. September bis zum 31. Oktober wird die 89. Herbstausstellung im Kunstverein und an einigen weiteren Orten wie der Oper und dem Schauspielhaus zu sehen sein.

Siegfried Neuenhausen ist auch bei der Herbstausstellung dabei. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Jetzt steht die Liste der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler fest. 59 Kunstschaffende machen mit. Hier sind sie in alphabetischer Ordnung: Nina Aeberhard, Degenhard Andrulat, Clara Bahlsen, Norbert Bauer & Ralf Tekaat, Ole Blank, Rolf Blume, Constanze Böhm, Daniel von Bothmer, Jan-Hendrik Brinkmann, Amina Brotz, Naomi Deibel, NK Doege, Anna Eisermann, Lena Marie Emrich, Christoph Faulhaber, Dieter Froelich, Anja Gerecke, Collectif Grapain, Lukas Harris & Torben Laib, Natalie Häusler, Peter Heber, Samuel Henne, Frenzy Höhne, Christian Holl, Paul Ole Janns, Alexander Janz, Kathrin Jobczyk, Christof John, Meyrick Kaminski, Sven-Julien Kanclerski, Kasse 11, Michael Kaul, Klara Kayser, Thomas Keiser, Fumiko Kikuchi, Takashi Kunimoto, Andrea von Lüdinghausen, Sascha Marouf, Lisa Sinan Mrozinski, Siegfried Neuenhausen, Esra Oezen, Christiane Oppermann, Lisa Premke, Marcello Ragone, David Rauer, Nikola Sarić, Anna Sasse, Joanna Schulte, Verina Schwarz, Hassan Sheidaei, Tuğba Şimşek, Rebekka Ana Aimée Stuhlemer, Unit 404, Till Wittwer, Reiko Yamaguchi, Leyla Yenirce, Gloria Zein, Lukas Zerbst, Chenxi Zhong.

Aufbauarbeiten: Jan-Hendrik Brinkmann fertigt seine Arbeit „Dekor“. Quelle: Kunstverein Hannover

Die Arbeiten werden nicht nur im Kunstverein zu sehen sein, sondern auch in anderen Kunstorten der Stadt, darunter dem Kunstraum „konnektor“, Kötnerholzweg 11, dem Projektraum „Tanke“, Sonnenweg 25, dem „Keller III“, Weidendamm 28, der Markuskirche, Oskar-Winter-Straße 7, sowie der Staatsoper und dem Schauspiel.

Eine Besonderheit der Herbstausstellung ist die Vergabe des „Kunstpreises der Sparkasse Hannover“. In diesem Jahr geht er an Christiane Oppermann.

Von Ronald Meyer-Arlt