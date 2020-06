Herr Zilias, in der kommenden Saison beginnen Sie als Generalmusikdirektor an der Staatsoper. Einen schlechteren Start als in der Corona-Zeit kann man kaum haben, oder?

Die Freude auf die Arbeit hier ist durch die Umstände nicht getrübt, aber die Herausforderungen sind nicht gerade kleiner. Es ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher Start, den wir uns alle nicht gewünscht haben. Aber nun ist es so, und da macht man das Beste draus. Ich glaube tatsächlich, dass man gerade auch in solchen Krisenzeiten eigene Akzente setzen kann.

Sie haben als ersten Akzent in der kommenden Saison eigentlich das riesig besetzte Orchesterstück „Ein Heldenleben“ von Richard Strauss geplant. Glauben Sie, dass es wirklich zur Aufführung kommt?

Das „Heldenleben“ wird wahrscheinlich nicht klappen, aber wir werden trotzdem schöne Programme machen. Es macht keinen Sinn, Abstands- und Quadratmetervorgaben nur auf dem Papier durchzurechnen – wir probieren gerade mit Bauproben auf der Bühne aus, was möglich ist. Der Aufbau muss den Vorschriften entsprechen und zugleich künstlerisch sinnvoll sein.

„Ich bin offiziell noch Gastdirigent“

Bevor Sie nach dem Sommer ins Opernhaus zurückkehren, dirigieren Sie am Freitag im Gartentheater Herrenhausen Ihre erste Premiere in Hannover. Sind Sie eigentlich schon Generalmusikdirektor?

Nein, ich bin offiziell noch ein Gastdirigent. Aber ich bin jetzt angemeldeter Hannoveraner, das ist ja schon einmal ein Anfang. Wir sind in der vergangenen Woche umgezogen.

Und: Hängen die Lampen schon?

Ein paar. Sie können sich vorstellen, was das für Tage waren. Aber wir haben jetzt ein schönes Haus und die Kinder Kita-Plätze. Das waren die ersten Dinge, die ich regeln musste. Ich hätte keinen Kopf für die Arbeit an der Oper, wenn meine Familie nicht weiß, wo sie hinkommt.

Im Gartentheater Herrenhausen dirigiert Quelle: Tim Schaarschmidt

Sie haben Frank Martins Kammeroper „Le vin herbé“ für das Gartentheater ausgesucht. Was ist das für ein Stück?

Die Idee hatte unsere Intendantin Laura Berman, aber ich habe das Stück schon lange geliebt und war begeistert von ihrem Vorschlag. Martin ist ein sehr interessanter Komponist, der nicht so oft gespielt wird. Ich finde seine Klangsprache extrem anrührend. Das Stück ist voller Zaubertränke, Gerüche, farbiger Klänge: Das passt ganz toll in ein Heckentheater. Aber es bleibt natürlich ein Abenteuer mit der Akustik und mit dem besonderen, vorgegebenen Bühnenbild des Gartentheaters. Für die Sängerinnen und Sänger ist die Herausforderung besonders groß: Sie singen sowohl solistisch als auch als Chor. Und viel Zeit zum Vorbereiten hatte niemand.

Ist die Aufführung schnell gestemmt, um wieder ein Lebenszeichen zu senden, oder ist es eine vollwertige Produktion?

Es ist nicht so, dass wir irgendetwas machen wollten, nur um zu zeigen, dass wir noch da sind. Wir haben ein Stück gewählt, dessen Stoff wir gerne erzählen möchten und das künstlerisch interessant ist. Im Idealfall, bei richtigem Licht und hoffentlich gutem Wetter, gehen Bühne und Klang eine Einheit ein, die sehr anrührend sein kann. Wir haben in der Kürze der Zeit mit vereinten Kräften eine richtige Inszenierung auf die Beine gestellt.

„Ich habe meine Wetter-App vor ein paar Tagen gelöscht“

Das Wetter ist derzeit ja eher unbeständig.

Ich habe meine Wetter-App vor ein paar Tagen gelöscht, weil ich sonst nur noch darauf schauen würde.

Glauben Sie, dass das Opernhaus inhaltlich verändert aus Krise hervorgeht?

Diese Krise geht an keinem Menschen spurlos vorbei. Und weil ein Opernhaus mit und von Menschen geprägt ist, wird das ganz sicher seinen Niederschlag finden. Die lange Zwangspause hat den Leuten hoffentlich gezeigt, dass es ohne uns still wird. Dass ein wesentlicher, relevanter Teil des Lebens fehlt. Es ist meine große Hoffnung, dass diese ersten Lebenszeichen, die wir jetzt mit den Aufführungen in Herrenhausen senden, aufgenommen werden wie Frühlingsblüten, auf die man lange gewartet hat.

Zur Person Stephan Zilias ist 1986 in Bad Schwalbach geboren und war zuletzt Erster Kapellmeister an der Deutschen Oper Berlin. Ab der kommenden Saison ist er Generalmusikdirektor der Staatsoper Hannover. Am Freitag, 19. Juni, leitet er die Premiere von Frank Martins Oper „Le vin herbé“ im Gartentheater Herrenhausen. Weitere Vorstellungen sind am 21., 24., 26. und 28. Juni sowie am 4., 8. 10. und 12. Juli. Alle Vorstellungen beginnen um 21 Uhr. Karten gibt es auf der Website der Oper und unter Telefon (05 11) 99 99 11 11.

Von Stefan Arndt