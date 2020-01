Hannover

Die Reise nach Mordor beginnt als Reise nach Jerusalem: Wie bei dem beliebten Kindergeburtstagsspiel gibt es im Theater am Aegi weniger Stühle, als der externe Veranstalter Star Entertainment Tickets verkauft hat. Und zwar deutlich weniger. Selbst die reservierten Plätze für Presse, Feuerwehr und Notärztin sind wegverkauft worden. Das Personal des Aegi leistet Großes in Sachen konstruktives Krisenmanagement, muss aber dennoch eine ganze Reihe zahlender Gäste wieder nach Hause schicken. Einen Fall wie diesen hat man in dem vielbespielten Haus noch nicht erlebt.

Gruß aus dem Jenseits

So startet „Der Herr der Ringe & Der Hobbit – Das Konzert“ mit gut 15 Minuten Verspätung. Eröffnet wird die Show mit einem digitalen Grußwort des 2015 verstorbenen Schauspielers Sir Christopher Lee alias Saruman. Chor und Orchester – Billy Boyd, Darsteller des Hobbits Pippin, wird sie später als Auenlandorchester und Auenlandchor vorstellen – treten auf, gefolgt vom dänischen Tolkien Ensemble um die Komponisten und Gitarristen Caspar Reiff und Peter Hall.

Zum Fürchten gut

Die beiden Dänen befassen sich bereits seit 1995 mit der Vertonung der Tolkien-Texte. Ihre „Elbenlieder“ muten klassisch-mythisch an, ihr Gollum ist zum Fürchten gut, zur von irisch-folkloristischen Elementen geprägten Musik der Hobbits wird ausgelassen getanzt. In Kombination mit der oscargekrönten Filmmusik von Howard Shore und getragen von den kurzen, auf die wesentlichen Handlungspunkte konzentrierten Lesungen von Billy Boyd, der mit viel Humor seiner Figur des Pippin gern zusätzliche positive Eigenschaften andichtet, entsteht eine sehr stimmige musikalische Reise durch Mittelerde. Erfreulich ist, dass das Konzept gänzlich auf die Einspielung von Filmszenen verzichtet, die erfahrungsgemäß stark vom Geschehen auf der Bühne ablenken.

Starker Schauspieler Billy Boyd

Stattdessen sorgen Illustrationen und Lichteffekte für die passende Stimmung – und natürlich die Musiker: So unglaublich zart sind die Flötensoli, so bedrohlich die Klangschweller der Blechbläser, so nervenzerreißend die Tremoli der Streicher, dass selbst bei denen, die die englischen Lesungen nicht verstehen, das Kopfkino sofort anspringen dürfte. Die Elben-Sängerinnen sind nicht immer ganz intonationssicher, dafür aber sehr gefühlvoll. Eine wirklich gute Figur macht Billy Boyd, der im Laufe des Abends gleich drei eigene Songs zum Besten gibt. Vor allem sein a cappella vorgetragenes Stück „ The Edge of Night“, das er für „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ geschrieben hat, geht wirklich unter die Haut.

Am Ende der Show gibt es völlig zu Recht stehende Ovationen für alle Mitwirkenden. Es ist übrigens das zweite Mal, dass das Publikum an diesem Abend steht. Ganz zu Beginn sollten sich alle erheben, um der „Nationalhymne von Mordor“ ihren Respekt zu zollen, dem Reich der Finsternis und Sitz des Oberbösewichtes Sauron. Die Fans der Elben und Hobbits sind dem Sog alle gefolgt und haben widerstandlos gehorcht: So verführerisch ist die Macht des Rings.

Die nächsten Filmmusikkonzerte im Aegi: Am Sonntag, 2. Februar, steht im Theater am Aegi die Musik aus „Game Of Thrones“ auf dem Programm, am 3. März geht es um „ Harry Potter “, am 15. März folgt „ Star Wars “.

Von Juliane Moghimi