Hannover

Mit der „Biblio-Home-Therapie“, bemerkt der Moderator Ulrich Kühn beim „Herrenhäuser Gespräch“ über die Rolle von Literatur in Krisenzeiten, sei es schwierig geworden. Das Wort „Krise“ überstrahle alles – selbst den Abend mit Wein und einem Buch. Die Zeiten sind also dunkel. Dennoch: „Bieten Romane vielleicht Trost? Trotz allem?“, fragt Kühn.

Welche Geschichten können in dunklen Zeiten helfen?

Der Frage, welche Geschichten in solchen Zeiten helfen können, sollen auf dem Podium Lars Koch, Professor für Medienwissenschaft und neuere deutsche Literatur in Dresden, und Friedrich von Borries, Professor für Designtheorie in Hamburg und Autor, nachgehen. Per Videomessenger meldet sich Irina Dumitrescu aus Toronto zu Wort. Sie ist Professorin am Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie an der Universität Bonn.

Selbstverständlich haben die Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin keine einfache Antwort. „Es ist nicht so, dass der Leser unterrichtet wird von der Kunst“, sagt Dumitrescu. Kunst als Werkzeug für soziale Veränderung zu sehen – da sei sie skeptisch. Es gehe um die „individuelle Begegnung mit dem Roman.“ Netflix – überhaupt Unterhaltung und Genuss – sind für sie eine gute Sache. „Man braucht auch Unterhaltung, um rational und gesund zu bleiben. Unterhaltung kann auch eine ernsthafte Sache sein“, sagt sie. „Literatur ist ein sehr hilfreiches Werkzeug, um uns kognitiv aufzurichten.“

„Wie kommt man klar in einer Welt, die aus den Fugen gerät?“

Für Koch ist das Geschichtenerzählen dabei allerdings eher ein zweischneidiges Schwert. „Wie kommt man klar in einer Welt, die aus den Fugen gerät?“, fragt er. „Menschen orientieren sich in der Welt über kulturelle Narrative. Die prägen, wie wir auf die Welt schauen.“ Mit Blick auf Querdenker sagt er: „Da sind Menschen, die komplett überfordert sind, die ein Stück weit Angst haben. Für die ist das Geschichtenerzählen ein Ausweg.“ Fiktion, sagt Koch, könne zwar lebensrettend sein – aber eben nicht immer. „Das kann auch ganz schön gefährlich sein.“

„Wenn alles gut läuft, braucht man keine alternativen Erzählungen“, meint Friedrich von Borries. Zurzeit aber seien große politische Erzählungen nicht mehr gefragt. „Politiker sind eher Sachverwalter. Da ist etwas wie der Slogan ‚Fortschritt wagen‘ ja schon Exzess. Wir brauchen stärkere politische Erzählungen.“ Kunst könne helfen, „die Lebenssituationen, mit denen wir konfrontiert werden und mit denen wir überfordert sind, fassbarer zu machen. Es wird in den nächsten Jahren eine Kunst geben, die uns helfen wird, damit umzugehen.“ Eine Weile dauere das allerdings noch. „Das liegt auch daran, dass wir noch nicht wissen, was für eine Art Krise das ist. Weil das noch nicht klar ist, sind die Narrative noch nicht da.“

Literatur ist nicht die große Krisenbefreierin

Es geht also abstrakt zu bei dieser Ausgabe der „Herrenhäuser Gespräche“, und die drei Gäste erweitern das Thema sehr schnell. Es geht am Ende nicht nur um Romane, sondern überhaupt um Erzählungen, seien sie nun Fiktion oder nicht. Dass Erzählungen lebensrettend und tröstlich sein können, darüber sind sich die drei einig – genauso wie darüber, dass es sich lohnen kann, hin und wieder vor dem heimischen Fernsehgerät zu versumpfen. Einig sind die drei sich allerdings auch darüber, dass Literatur nicht als große Krisenbefreierin auftreten solle. „Wir müssen der Literatur zugestehen, dass etwas nicht verwertbar oder nutzbar ist“, sagt von Borries. „Gerade in einer Gesellschaft, in der sonst alles verwertbar ist.“

Von Jan Fischer