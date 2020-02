Hannover

„Herzlich willkommen im Herzlich-Willkommen-Land!“ Das ist einer der wenigen Sätze, die in der neuen Produktion der Theaterwerkstatt Hannover gesprochen werden. Die andere, längere Textpassage ist eine Geschichte, in der der Schauspieler Ahmad Kiki vom Ballettunterricht in Syrien erzählt. Diese fand für ihn zwischen Angriffen in einem Studio mit zerstörten Fenstern statt. Der Rest von „Herzlich Willkommen!“ ist Schweigen, oder besser: Das Quietschen von Füßen auf dem Bühnenboden, eingespielte atmosphärische Musik, Percussion, die der Musiker Abdulrahim Aljouja dazu auf dem Tamburin und der Daira spielt.

Die Chorepographin Yara Eid versucht in „Herzlich Willkommen!“ Bilder für das Fliehen, das Ankommen, die Orientierungslosigkeit der Fremde und die Überwindung von Schwierigkeiten zu finden. Dementsprechend scheinen die Tänzer in der Inszenierung oft in Routinen festzustecken, aus denen sie dann ausbrechen, verzetteln sich in Plastikfolie oder arrangieren die 16 Stühle, die das Bühnenbild darstellen, zu unüberwindbaren Grenzen, Hindernissen oder versuchen, in unmöglichen Positionen darauf zu sitzen.

Rätselbilder

Es sind Rätselbilder, die Eid, Kiki und Aljouja in der einstündigen Inszenierung zeigen. Allerdings solche, deren Entschlüsselung nicht weiter schwer fällt. Der Weg streift fast nicht zu überwindende Grenzen – seien sie nun metaphorisch oder real gemeint. Und er endet bei den Erkenntnissen, dass sich Erinnerungen nicht entfliehen lässt, und die Fremde nun einmal hauptsächlich fremd ist. Auch, wenn die Inszenierung mit einer kleinen, zwischenmenschlichen Utopie endet.

Eine nachvollziehbare Geschichte

„Herzlich Willkommen!“ ist eine sehr kurze Inszenierung, die den Darstellern – vor allen Reid – körperlich einiges abverlangt, die es aber gleichzeitig dem Publikum nicht allzu schwer macht, ihr zu folgen. „Herzlich Willkommen!“ produziert zwar Bilder, wie Tanztheater eben Bilder produziert, aber es produziert keine Bilderrätsel, sondern will nachvollziehbar eine Geschichte von Gefühlen und Atmosphären erzählen. Das ist durchaus und mit choreographischer Schärfe gelungen – bleibt dadurch allerdings stellenweise unterkomplex.

Lesen Sie auch

Von Jan Fischer