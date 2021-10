Hildesheim

Der Sensenmann hält reiche Ernte. Arm und reich, alt und jung, der König und der Zecher – sie alle müssen gleichermaßen dran glauben. Der „grimme Schnitter“ macht ihnen unterschiedslos den Garaus. Das ebenso farbenprächtige wie düstere Wimmelbild „Triumph des Todes“, das Jan Brueghel der Jüngere um 1620 schuf, illustriert eindrucksvoll, wie ohnmächtig der Mensch einst Pest und Cholera ausgeliefert war – und wie sehr dies sein Lebensgefühl prägte.

"Triumph des Todes": Brueghel-Gemälde, um 1620. Quelle: Benne

Das Gemälde, eine Leihgabe der Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein, ist jetzt in der Ausstellung „Seuchen“ im Hildesheimer Roemer- und Pelizaeus-Museum (RPM) zu sehen. Das Haus trifft mit dieser Schau, die selbstbewusst als „größte Sonderausstellung zur Kulturgeschichte der Seuchen“ beworben wird, einen Nerv der Zeit. Viele haben ja die Corona-Pandemie im Bewusstsein erlebt, gerade Zeugen einer epochalen Zäsur zu werden. Schulschließungen und Ausgangssperren waren auch ein Stück erlebte und sogleich reflektierte Geschichte.

Jahrtausende der Forschung: Kurator Oliver Gauert in der nachgestalteten Bibliothek von Alexandria. Quelle: Julian Stratenschulte

Dabei sind Seuchen seit Jahrtausenden des Menschen stete Begleiter. „Sie haben mehr Menschenleben gefordert als alle Kriege und Naturkatastrophen der Geschichte zusammen“, sagt Oliver Gauert. Er ist Kurator der Ausstellung, die mit mehr als 800 Exponaten auf rund 2000 Quadratmetern eine der größten ist, die es im RPM jemals gab.

Tragödien und Triumphe der Medizin

„Die Ausstellung zeigt, dass Pandemien die Menschheitsgeschichte maßgeblich beeinflusst haben“, sagt Prof. Tobias Welte. Der Infektionsforscher der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hat die Ausstellung wissenschaftlich mit konzipiert.

Ein Wirt für Viren und Bakterien: Eine Vitrine mit Querschnitten menschlicher Körper. Quelle: Julian Stratenschulte

Es geht darin um Typhus und Ebola, um Aids, Malaria und Tuberkulose. Es geht um Tragödien und um Triumphe der Medizin, die im Kampf gegen die Seuchen immer wieder Geländegewinne erzielte, ohne je ganz Sieger werden zu können. Die Ausstellung spannt dabei einen weiten Bogen vom alten Ägypten bis in die Gegenwart. Zu sehen sind historische Dokumente und Gemälde, Bücher, medizinische Instrumente und lebensechte Moulagen; historische Wachsnachbildungen erkrankter Organe also, die bis heute die Schrecken von Pocken und Syphilis konservieren.

Schrecken der Pocken: Historische Wachsmodelle befallener Hautpartien. Quelle: Benne

Interdisziplinär schlägt die Ausstellung Brücken zwischen Biologie und Kunst, Geschichtswissenschaft, Physik und Medizin. Sie wirft einen ganzheitlichen Blick auf Seuchen – und setzt dabei auch auf opulente Inszenierungen: Die Bibliothek von Alexandria, einst ein Zentrum medizinischer Forschung, ist hier aufwendig nachgebaut. Zwischen Regalen mit Schriftrollen sind in Schaukästen original antike Papyri zu sehen.

Ägyptische Papyri illustrieren die Geschichte der Medizin. Quelle: Benne

Auch eine schaurige Lepra-Station und ein mittelalterliches Pestspital sind nachgestaltet. Daneben gibt es originale Artefakte wie ein römisches Arztbesteck oder ein Pariser Pestgutachten aus dem 14. Jahrhundert, als die Seuche ganze Landstriche entvölkerte.

Anatomisches Theater als Nachbau

Ein Highlight ist ein maßstabsgetreuer Nachbau des berühmten Anatomischen Theaters von Padua aus dem 16. Jahrhundert; jenes Hörsaals, in dem Studenten damals Sektionen verfolgen konnten. Für die medizinische Forschung war dies ein immenser Fortschritt. An einem virtuellen Seziertisch dürfen Besucherinnen und Besucher hier am Touchscreen eigenhändig eine Leiche zerlegen.

Am virtuellen Seziertisch: Kurator Oliver Gauert im Nachbau des Anatomischen Theaters von Padua. Quelle: Julian Stratenschulte

Im Parforceritt geht es durch die Medizingeschichte: Der holländische Tuchhändler Antoni van Leeuwenhoek begutachtete um 1676 unterm Mikroskop Speichel und eigenes Sperma (aus ehelichem Beischlaf, wie er betonte) – und entdeckte bei seinen Untersuchungen Bakterien. Das große Zeitalter der Bakteriologie begann allerdings erst Ende des 19. Jahrhunderts.

Louis Pasteur, der französische Begründer der Mikrobiologie, wetteiferte damals mit seinem deutschen Konkurrenten Robert Koch, der 1882 den Tuberkulose-Erreger entdeckte, um wissenschaftliche Meriten. Emil von Behring stellte aus dem Blut genesener Pferde ein Serum her, mit dem sich Diphtherie heilen ließ. Später entwickelte der Brite Alexander Fleming das Antibiotikum Penicillin, mit dem sich Bakterien bekämpfen ließen. In Hildesheim ist seine Nobelpreismedaille von 1945 zu sehen – und eine Schimmelpilzkultur, die er noch höchstselbst angelegt hat.

Ein besonderes Augenmerk legt die Ausstellung auf den Mediziner Paul Ehrlich (1854 bis 1915). „Er war schlicht genial“, sagt MHH-Professor Welte. Ehrlich fand einen Weg, ein Bakterium im menschlichen Wirt zu töten, ohne diesen gleich mit ums Leben zu bringen. Im Kampf gegen die Geschlechtskrankheit Syphilis entwickelte er das Medikament Salvarsan – ein Meilenstein bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Das Museum zeigt das zentimetergetreu nachgebaute Labor Ehrlichs – mit Hunderten von Fläschchen und Ampullen im Dämmerlicht.

Ein Stück Medizingeschichte: Kurator Oliver Gauert im akribisch genau nachgestalteten Labor des legendären Forschers Paul Ehrlich. Quelle: Julian Stratenschulte

Seuchen befördern Innovationen

„Seuchen üben immer auch einen Innovationsdruck aus“, sagt Ausstellungsmacher Gauert. Im 19. Jahrhundert verbesserten sich nach Infektionszügen die Hygienebedingungen, flächendeckende Impfungen etwa gegen Pocken machten Schule. Die Medizin machte immer rasantere Fortschritte: Der Erreger der Pest, die seit dem 14. Jahrhundert immer wieder in Europa wütete, wurde erst 1865 entdeckt. Im Fall der aktuellen Corona-Pandemie war die Forschung weit schneller: „Das hat es noch nie gegeben, dass wir ein Jahr nach der Entdeckung eines Erregers schon vier Impfstoffe hatten“, sagt Welte.

Wie wichtig Impfungen sind, illustriert eine Eiserne Lunge. Früher wurden viele Polio-Erkrankte in diesen stählernen Apparaten versorgt; bis heute gibt es noch eine Handvoll Patienten, die ihr Leben teils seit Jahrzehnten in Eisernen Lungen verbringen müssen. Polio allerdings ist dank der Impfungen fast verschwunden. Ebenso wie die Pocken, obwohl radikale Impfgegner einst vehement gegen die Immunisierung kämpften.

Eine Eiserne Lunge - einst retteten diese Apparate vielen Polio-Patienten das Leben. Quelle: Benne

Beim Thema Corona landet die Ausstellung in der Gegenwart. Die MHH hat eine Intensivstation zur Verfügung gestellt, inklusive Beatmungsgeräten. „Infektionskrankheiten sind heute die größte globale Bedrohung neben dem Klimawandel“, sagt Gauert. In immer kürzeren Abständen gehen neue Pandemien um die Welt. „Auch Viren fliegen heute mit dem Flugzeug“, sagt der Kurator.

Dazu kommt, dass Überträger wie die Asiatische Tigermücke, die etwa das Dengue-Fieber verbreitet, angesichts der Erderwärmung zunehmend auch in Europa heimisch werden. In Zukunft, prophezeit Gauert, dürften noch bedrohliche Seuchen auf uns zu kommen: „Corona war nur ein Vorgeschmack.“

„Seuchen – Fluch der Vergangenheit , Bedrohung der Zukunft“ ist bis zum 1. Mai 2022 im Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim zu sehen. Infos unter www.seuchen-ausstellung.de oder (05121) 93690.

Von Simon Benne