Hildesheim

Das Rennen um den Titel der europäischen Kulturhauptstadt 2025 ist in der Endphase. In Hannover gab es am Montag die erste der virtuellen Stadtbegehungen, mit denen sich die Jury ein Bild der verbliebenen Bewerberstädte machen will. Als zweite Stadt war am Dienstag Hildesheim an der Reihe.

Die Hildesheimer Bewerbung unter dem Motto „We Care. Rüben, Rosen und der Sinn des Lebens“ zeichnet sich durch das Verknüpfen von ländlicher und städtischer Kultur aus. So bewerben sich 17 Gemeinden des Landkreises, in dem die Zuckerrübenernte eine große wirtschaftliche Rolle spielt, gemeinsam mit der Stadt Hildesheim – in deren Domgarten der 1000-jährige Rosenstock wächst.

Anzeige

Stadt und Provinz

Die Vielfalt von urbanem und provinziellem Raum ist Kernstück der Hildesheimer Präsentation für die EU-Jury. Der Live-Stream für die Juroren wurde an drei Schauplätzen aufgenommen. Los ging es im Mariendom mitten in der Stadt. Hier stand das „We Care“ der Bewerbung im Vordergrund, das die Hildesheimer als Fürsorge des nicht-anonymen Zusammenlebens deuten – gerade in Zeiten von Corona ein aktuelles Thema.

Hildesheim bewirbt sich mit Menschen, Hildesheimer grüßen die Jury. Quelle: Julia Moras

Diese menschliche Ebene sollte auch Perspektiven ans Licht bringen, die in einem stärker hierarchisierten Diskurs über Kunst und Kultur oft unter den Tisch fallen. Mitten im Sakralbau standen deshalb Menschen im Fokus: Claudia Höhl, Direktorin des Dommuseums, führte mit der Friseurin Carina Leichner ein Gespräch über Schönheit; Raimund Vogels, Leiter des Center for World Music, präsentierte ein Konzert zwischen arabischen und deutschen Musiktraditionen mit Orgel, Oud (Laute) und Kanun (Zither); Bettina Uhlig, Professorin für Bildende Kunst, sprach mit Kindern darüber, was Kultur und kulturelles Erbe für sie bedeutet.

Auf die kurzen Gespräche folgte eine Frage-und-Antwort-Session mit der Jury über Zoom. Warum die Kinder denn dafür seien, dass ihre Stadt Kulturhauptstadt werde, fragte ein Juror. „ Hildesheim ist einfach schön!“, antwortete eines der Kinder und erzählte stolz davon, was es heißt, dort zu Hause zu sein.

Tanzende Traktoren

Nach dem Mariendom stand freies Feld auf dem Programm: Der nächste Live-Stream kam aus Garmissen, einem Dorf mit nur einigen Hundert Einwohnern. Unter der Leitung von Landwirt Helmut Bleckwenn tanzten Traktoren und Rübenroder auf einem herbstlichen Feld ein PS-starkes Ballett. Da echten Rüben nicht sehr fotogen sind, wurden die Landmaschinen kurzerhand von Tänzerinnen und Tänzern in drollig-pummeligen Rübenkostümen begleitet.

Aus der Hildesheimer Jury-Präsentation: Konzert im Dom Quelle: Chris Gossmann

Den Abschluss der Präsentation bildete ein Konzert in der Fußgängerzone. Leute aus allen Teilen der Gesellschaft musizierten zusammen. „We Care“, halten die Hildesheimer und Hildesheimerinnen dazu auf riesigen Pappkarten in die Kamera.

Carolin Hochleichter, die künstlerische Leiterin der Hildesheimer Bewerbung, ist glücklich mit dem Auftritt. Aber wie sind die Aussichten? „Unsere Chancen stehen sehr, sehr gut“, sagt sie. Als typische, ländliche Region in Europa habe Hildesheim viel beizutragen zu den großen Fragen der Zukunft. Ob die Jury ihr zustimmt, dass es Antworten bei den Menschen zwischen Dörfern und Dom zu finden gibt, wird sich am kommenden Mittwoch zeigen. Dann wird die Entscheidung bekannt gegeben.

Von Phillip Kampert