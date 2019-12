Hannover

Kann man die Person des Künstlers von seiner Kunst trennen? Darf man es? Muss man es vielleicht sogar? Die meisten von uns tun es automatisch, wenn wir den eigenen oder einen uns in irgendeiner Weise nahestehenden fremden Sprössling beim Klassenvorspiel in der Musikschule bestaunen: Ganz gleich, wie schlimm er oder sie das Instrument auch malträtiert, wir sind wahlweise zu Tränen gerührt oder stolz wie Bolle. Oder beides. Das Abgelieferte ist keine Kunst im eigentlichen Sinne, das kleine Persönchen hingegen unser Star des Abends – weil wir es eben mögen.

Eine Wahnsinnsstimme

Und dann gibt es den umgekehrten Fall, in dem eine Person mit einer Wahnsinnsstimme gesegnet ist, herrlich soulige Stücke mit meist guten Texten schreibt und einen der schönsten deutschsprachigen Filmsongs aller Zeiten eingesungen hat. Sobald sie sich aber politisch äußert, kommen da ziemlich hässliche Seiten zum Vorschein. Xavier Naidoo ist so ein Fall. Seine Ansichten sind teils zum Davonlaufen, das Lied „Marionetten“, in dem er 2017 auch musikalisch Farbe bekannt hat – und zwar unverkennbare Brauntöne – sollte man weder spielen noch hören. Es gehört auf keine Bühne und in keine Radiostation dieses Landes, das er für besetzt und fremdgesteuert hält.

Aber was sagt das über alles andere aus, das Naidoo gemacht hat? Dieses Andere ist nämlich für sich genommen über weite Strecken ziemlich gute Musik, und die hat der Sohn Mannheims im Rahmen seiner „Hin und weg“-Tour nun in der ausverkauften TUI Arena zum Besten gegeben. In München vor der Olympiahalle gab es vor dem Konzert eine – wenn auch sehr kleine – Protestaktion gegen den Sänger. In der TUI-Arena war von Protesten nichts zu sehen, aber auch hier polarisiert Xavier Naidoo nach wie vor.

Geschmeidige Soulstimme

Dabei hat er die „Marionetten“ wohlweislich in ihrer verstaubten Dreißiger-Jahre-Kiste gelassen und das Publikum auch sonst mit kruden Verschwörungstheorien verschont. Stattdessen hat er mit Lieblingssongs wie „20.000 Meilen“, „Dieser Weg“, „Bei meiner Seele“, „Ich kenne nichts“, „Bitte hör nicht auf zu träumen“ und eben jenem Filmhit „Sie sieht mich nicht“ einer Menge Menschen eine Menge Freude bereitet. Mit seiner geschmeidigen Soulstimme und einer fein abgestimmten Bühnenshow rund um eine geschmackvolle Lichtsäule hat Xavier Naidoo eine absolute Wohlfühlatmosphäre erzeugt. Sein Thema an diesem Abend war die Liebe - zum Partner, zum unerreichbaren Schwarm, zu Opfern häuslicher Gewalt, zu verzweifelten Soldaten, zu Todkranken, zu Gott. Und seine Fans haben ihn dafür vollkommen zu Recht gefeiert.

Mit viel Coolness und noch mehr Gefühl

Keine Frage: Xavier Naidoo kann was. Seine Kunst ist handwerklich gute Musik, die er mit viel Coolness und noch mehr Gefühl vorträgt. Man mag fast nicht glauben, dass es da auch diese andere Seite gibt. Aber sie existiert und sollte auch keinesfalls verdrängt werden – denn nur in der bewussten Auseinandersetzung vermag man ihr etwas entgegenzusetzen. Allerdings hat der Mannheimer ebenso wie das Kind beim Klassenvorspiel ein Recht darauf, dass man seine Kunst losgelöst von seiner Person betrachtet. Denn dann wird es möglich, Erstere würdigen, ohne Letztere zu mögen.

