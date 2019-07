Hannover

Rafael Szulc-Vollmann, das hört man auf seinem neuen Album „ Diamanten & Pechstein“ hat die Faxen dicke. Rafael wer? Ach, lassen wir die Förmlichkeiten: Rafael Szulc-Vollmann ist Spax. Der Rapper. Unter dem Namen ist er in Hannover eine Institution, quasi der städtische Haus-und-Hof-Hip-Hopper. Der, dem die Szene noch immer an den Lippen hängt, und dem auch die feinere Stadtgesellschaft über den Weg traut. Als sie für die Unesco City of Music Hannover Botschafter suchten, kamen sie auf Intendant Ingo Metzmacher, Radiophilharmonie-Dirigent Andrew Manze, die Altenteil-Rocker von den Scorpions und Salonlöwe Mousse T. Und als sie merkten, dass ein bisschen Straßen-Aroma fehlt kamen sie halt auf Spax. Zwar ein Rapper, aber kein Rüpel, irgendwie vorzeigbar. Tatsächlich tingelte er in den vergangenen Wochen durch Schulen im ganzen Regionsgebiet, um Oberstufler rappend Respekt zu lehren.

Hip-Hopper ohne Hymne

Wo ist eigentlich dabei die ganze Zeit die gerappte Hannover-Hymne geblieben, so was, das alle mitträllern können, das dafür sorgt, dass Hannover nicht immer nur so alt aussieht, so was wie „Die da“ von den Fanta-4, nur eben auf Hannover?

Wird es niemals geben. Es reichen ein paar Sekunden des Reinhörens ins Album „ Diamanten & Pechstein“, um zu verstehen: Für so einen Gute-Laune-Rap-Hit ist Spax viel zu sehr Rafael Szulc-Vollmann. Keine bloße Kunstfigur in einem Kunstkosmos, sondern ein echter Mensch, und echt nicht gut zu sprechen auf das, was in den Schmuddelcken des gesellschaftlichen Zusammen –oder Aneinandervorbeilebens passiert. Siehe Hörprobe aus dem Track „Soylent Green“ – eine Anspielung auf den gleichnamigen Dystopie-Klassiker des Kinos von 1973.

Kistenweise Samples aus dem Stimmungskeller

Sein langjähriger Musikbegleiter und DJ-Produzent Brisk Fingaz, bürgerlich Kai Aschemann, hat für das Album im Plattenarchiv tief in den vergangenen Dekaden gekramt, für den extrem entschleunigten Soundtrack kistenweise gesampelte Schwermütigkeit aus dem Stimmungskeller mitgebracht und ebenso effekt- wie kunstvoll verarbeitet. Und Spax kotzt auf diesen Soundteppich seinen ganzen Frust. „Alles muss raus, wie ein Alien aus der Magengrube“, heißt es schon im Album-Intro.

Schlechte Zeichen und „Pril-Blumen-Nostalgie“

Skippen wir mal ein bisschen durch die Texte. „Ich will eine Stadt, die mich noch in ihr wohnen lässt“, heißt es im Song „Rwnd“. „Altes Haus, neuer Anstrich, wir haben so viele Wünsche, doch wir finden das Sams nicht“ („Bordsteinbiss“). „Warum geht es allen unterirdisch wie beim Tagebau? Das Absurde ist komplett, wenn sogar der Fake gefaket ist“ („Chill“). „Ein bisschen Pril-Blumen-Nostalgie im Makrame der Erinnerung zwischen Morlocks und Eloys im Mittelpunkt“ („Soylent Green“). „Die Luft wird kalt, die Fenster vereisen. Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn selbst die Tauben nicht mehr scheißen“ („Mea Culpa“). Und: „Wir wissen es bereits: Die tiefste Wahrheit ist die Einsamkeit“ („Eremit“ – siehe dazu Anspieltipp von Spax’ Youtube-Seite).

Raps über eine Gesellschaft mit Haltungsschäden

Irgendwann fängt das Hirn beim Abspielen des Albums an, durch die bereits gehörten Texte zurückzublättern. Hat er eigentlich an irgendeiner Stelle schon was Geistreich-Witziges gesagt? Witzig nein, geistreich ja. Schon allein deshalb, weil sich ihm als reiferen Berufsjugendlichen (lies: Mitvierziger) die Pennälerpose verbietet, der die Zerschlagung irgendeines Systems das Heil verheißt. Der einzige systematische Zwang, den Spax anklagt, ist der Zwang der Bequehmlichkeit, der dafür sorgt, dass die Gesellschaft immer größere Haltungsschäden zeigt. Und damit ist nicht der aufrechte Gang gemeint.

Streichzarter Flow

Keine Pointe, kein Schlussgag. Deshalb bleibt am Schluss des Schluss-mit-lustig-Albums „ Diamanten & Pechstein“ vor allem das hängen: Dystopien gibt es viele, aber keine andere hat den erhabenen, streichzarten Old-School-Flow von Spax.

Von Volker Wiedersheim