Dies war keine deutsche Erstaufführung. Die kommt vielleicht in der nächsten Spielzeit. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird ein anderes Theater schneller sein und den Zuschlag bekommen. Der Autor wird jedenfalls hoch gehandelt: Wajdi Mouawad, der 1968 geboren wurde und dessen Familie aus dem Libanon zuerst nach Frankreich und dann nach Kanada auswanderte, wird viel gespielt im zeitgenössischen Theater. Gerade wurde er mit dem Europäischen Theaterpreis ausgezeichnet. In seinen Stücken „Verbrennungen“ oder „Vögel“ erzählt er von den Nachwirkungen eines Bürgerkriegs. Das Groteske ist ihm nicht fremd und auch nicht das Gefühl. Seine Stücke sind gut konstruierte Wirkungsmaschinen – und vielleicht auch mehr.

Im Hoftheater des Schauspiels Hannover gab es am späten Donnerstagabend „Im Herzen tickt eine Bombe“ zu sehen, der Monolog eines 19-jährigen Flüchtlings, der in Frankreich lebt. Er handelt vom Sterben seiner Mutter – und auch vom Schrecken des Bürgerkriegs. Es war ein „Try Out“, ein Versuch, einen Zugang zu dem Stoff zu finden. Eingerichtet wurde der Spielversuch von Regisseur Stephan Kimmig und seiner Assistentin Hannah Gehmacher.

Eine große Wutrede

Nicolas Matthews spielt den jungen Mann, in dessen Leben nichts richtig ist und dem nun auch noch die Mutter stirbt. Es ist eine große Wutrede von einem, der allen Grund hat, wütend zu sein, und doch kein Wutbürger ist. Er ist das Gegenteil eines Wutbügers: ein Migrant. Der Schauspieler steigt gleich mit Volldampf in seine Wutrede ein, um sich dann nur noch weiter zu steigern. Erst am Ende, als er vom Tod der Mutter berichtet, erlahmt sein Furor.

Diese Entscheidung, gleich aufs Ganze der Wut zu gehen, sie nicht zu komponieren. Sie nicht sanft zu steigern, ist richtig und gut – und ein bisschen nervig. Man muss das aushalten können. Und auch die manchmal kitschigen Formulierungen von Wajdi Mouawad muss man aushalten können. „Es regnet Rasierklingen“, „Die Seele zittert“, oder „In meinem Herzen ist ein gewaltiges Durcheinander“ heißt es da. Ach ja.

Aber der junge Wüterich sagt auch: „Du Arsch von einem Arschloch.“ Und darüber kann man ja durchaus mal nachdenken.

Von Ronald Meyer-Arlt