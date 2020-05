Hup’ meinen Song! Max Giesinger beim Autokonzert

Hannover

Es ist längst nach acht, und die auf dem Schützenplatz brav in Reih und Glied geparkten Autos werfen lange Schatten in der Abendsonne. Aber noch laufen die Achtzigerjahre-Hits aus besten Studi-Disco-Zeiten über die von der Autokultur gebuchte Radiofrequenz. Irgendwann mischen sich Autohupen unter die vertrauten Klänge von a-ha und den Eurythmics. Einer fängt an, dann stimmen immer mehr Konzertbesucher ein. Ist eigentlich verboten, klar. Aber die Geduld der Menschen wurde vermutlich genug strapaziert in den letzten Wochen und Monaten.

Von Rock und Rhododendron

Um Viertel nach acht entscheiden die Hupen die Battle kurzzeitig ganz für sich, und dann ist er endlich da: Max Giesinger. „Bist du bereit“ ist sein Eröffnungssong – und die Antwort trötet ihm postwendend entgegen. Ob es wirklich 1000 Autos sind, wie der Singer-Songwriter mehrfach betont, lässt sich so auf die Schnelle schwer nachprüfen, aber das blecherne Meer ist schon beeindruckend. Es sei wirklich gut, endlich wieder live zu spielen, sagt Giesinger erfreut. „Einen Musiker zu Hause im stillen Kämmerlein zu lassen, das ist so, als ob man seinen Rhododendron wochenlang nicht gießt. Der geht irgendwann einfach ein.“

Anzeige

„Hier kommt die Sonne“: Giesinger covert bei der Autokultur sogar Rammstein. Quelle: Samantha Franson

Weitere HAZ+ Artikel

Schwiegermutters Liebling macht auf finster

Die folgenden anderthalb Stunden serviert der Star des Abends, der zwischendurch seine Liebe für selbst gebratene Rumpsteaks offenbart, den Fans die Songs seines im Herbst 2018 erschienen Albums „Die Reise“ – darunter Ohrwürmer wie „Legenden“, „Zuhause“ und „Rucksack“. Garniert ist das Ganze mit früheren Hits wie „80 Millionen“ und „Wenn sie tanzt“ sowie einigen Cover-Versionen: Udo Jürgens’ Klassiker „Griechischer Wein“ bringt die Autos zum Beben, Rammsteins „Sonne“ sollte der Schwiegermutter-Liebling hingegen besser den finsteren Jungs aus Berlin überlassen.

Hup-hup-Hurra!

Die Autoinsassen feiern Giesinger jedoch auch hierfür. Überhaupt ist die Stimmung ziemlich ausgelassen, und die allgemeine Begeisterung bricht sich immer wieder in jenen Huptiraden Bahn, die die Veranstalter eigentlich vermeiden wollten. Irgendwann gibt auch Max Giesinger es auf, stattdessen Blink- und Fernlicht-Applaus einzufordern, und gibt den Fans Rhythmen vor, die sie nachhupen sollen. Schön ist anders, aber es sind halt besondere Zeiten – und Lärm verbindet auch irgendwie.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Juliane Moghimi