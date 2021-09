Igor Levit ist 1987 im russischen Gorki geboren, in Hannover aufgewachsen und ausgebildet und lebt heute in Berlin. An der hannoverschen Musikhochschule studierte er unter anderem bei dem finnischen Pianisten Matti Raekallio. Seit 2019 ist Levit Professor an dem Haus. Am 10. September erscheint sein 3-CD-Album „On DSCH“ mit den „24 Präludien und Fugen“ von Dimitri Schostakowitsch und der „Passacaglia on DSCH“ von Robert Stevenson bei Sony Music. Zusammen mit der Wolfsburger Unternehmerin Edith Bischof erhält bei einer Gala in der Staatsoper am Montag, 13. September, den Niedersächsischen Staatspreis für das Jahr 2020.

Konzerte führen ihn in der bevorstehenden Saison unter anderem nach Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Amsterdam, London, Madrid, Paris und Tokyo. In Hannover ist er am Sonntag, 12. September, 18 Uhr, im Funkhaus Solist bei einem Jubiläumskonzert des Instituts zur Frühförderung musikalische Hochbegabter (IFF). Vor 21 Jahren gehörte er selbst zum ersten Jahrgang dieser Hochschuleinrichtung. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Ab Herbst gibt es bei Pro Musica Tickets für zwei weitere Auftritte: Am 12. März 2022 spielt Levit den Schostakowitsch-Zyklus im Funkhaus, am 28. Mai 2022 gastiert er mit dem Orchestre de Paris und George Gershwins „Concerto in F“ im Kuppelsaal.