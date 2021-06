Hannover

Der NDR gibt den Großen Sendesaal im Funkhaus für 500 Besucher frei. Damit kann der Konzertsaal wieder zur Hälfte belegt werden. Zuletzt wurden dort maximal 250 Personen zugelassen – das Corona-Regelwerk hätte mehr erlaubt, doch der NDR hat die maximal zulässige Kapazität nicht ausgenutzt. Die ersten Konzerte unter den neuen Bedingungen sind am Sonntag, 20. Juni, zu erleben: Pianist Igor Levit spielt bei der Wiederaufnahme des Pro-Musica-Programms um 15 Uhr Beethovens zwei letzten Klaviersonaten. Beim zweiten Auftritt um 18.30 Uhr präsentiert er ein neues Stück in seinem Repertoire: die 3. Sinfonie „Eroica“ von Beethoven in einer Klavierversion von Franz Liszt.

Wegen der zusätzlichen Plätze gibt es Karten für beide Konzerte auf der Website von Pro Musica. Auch für die Konzerte der Radiophilharmonie, etwa für die vier Auftritte von Milow am 24. und 25. Juni, sind jetzt zusätzliche Tickets erhältlich.

Zurück im Funkhaus: Am Sonntag spielt Igor Levit zwei Pro-Musica-Konzerte im Großen Sendesaal. Quelle: Franziska Gilli

Grundlage für die Entscheidung, mehr Menschen im Saal zuzulassen, waren wissenschaftliche Messungen vor Ort. In der vergangenen Woche hatte der Physiker Wolfgang Schade vom Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Goslar bei einem Konzert mit Testpublikum untersucht, wie sich Aerosole im Sendesaal verteilen. Über das Luftgemisch können Viren von einem Menschen zum anderen gelangen: Die Konzentration der Aerosole ist also auch ein Indikator dafür, wie hoch das Risiko sein kann, sich mit Corona zu infizieren.

NDR Funkhaus: Maskenpflicht am Platz?

Für das Funkhaus kann Schade nun gute Werte vorlegen: Die Verdünnung lag beim Konzert im zeitlichen Mittel bei nur 5 Prozent. Von den 100 Prozent des Aerosols, das die von den Wissenschaftlern präparierten Dummys ausstoßen, kommen also nur 5 Prozent bei den im Saal verteilten Messgeräten an – ein aus Sicht von Schade ohnehin geringer Wert, der für echte Besucher noch einmal deutlich reduziert werden kann, wenn sie eine Maske tragen. Der NDR prüft noch, ob es deshalb eine Maskenpflicht auch am Platz geben wird.

Wichtigster Faktor ist aber die gute Lüftungsanlage im Saal, die für regelmäßige Frischluftzufuhr sorgt. Weniger bedeutsam ist der Abstand der Zuschauer und Zuschauerinnen untereinander: Das Testpublikum war im Schachbrettmuster platziert, vor, hinter und neben einem besetzten Platz war also je ein Platz frei. Im Vergleich zu einer ersten Messung, die Schade im Februar ohne Publikum durchgeführt hatte, sind die Werte sogar verbessert. „Die Körperwärme der Besucher erzeugt Thermik, die den Anstieg der Aerosole Richtung Decke befördert“, erklärt der Physiker.

Viel hilft viel: Testpublikum und Dummys beim Testkonzert im Funkhaus. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Dabei sei es egal, ob der Abstand zwischen den belegten Sitzen einen Meter beträgt, wie die niedersächsische Verordnung es derzeit noch vorschreibt, oder geringer ist, wie einige Veranstalter fordern. Das Abstandsgebot von mindestens einem Meter verhindert derzeit, dass Säle zur Hälfte belegt werden können, weil die Sitze oft etwas enger montiert sind. Schades Messungen belegen, dass das überflüssig ist.

Von Stefan Arndt