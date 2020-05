Hannover

Rund 20 Stunden Klavierspielen: Das steht dem Pianisten Igor Levit in seinem außergewöhnlichen Konzertprojekt bevor: Er spielt Eric Saties „Vexations“ – mit einer Spieldauer von etwa 20 Stunden eines der längsten Werke der Musikgeschichte. Das Stück besteht aus einem kurzen Thema und zwei Variationen, die auf ein einziges Notenblatt passen. Die außergewöhnliche Länge entsteht durch Wiederholungen: Komponist Satie (1866–1925) hat vorgeschrieben, die Passagen 840-mal zu spielen.

Levit möchte mit der Aufführung auf die Notlage von Kulturschaffenden in aller Welt aufmerksam machen. Mit ihrer Monotonie, ihrer Unnachgiebigkeit und beinahen Inhaltsleere entsprächen die „Vexations“ – zu deutsch „ Quälereien“ – seinem derzeitigen Gefühlsleben, sagt der Pianist. Die Aufführung sei eine emotionale und körperliche Grenzerfahrung: „Es ist eine Prüfung – genau wie diese ganze Zeit gerade.“ Ob er die ganze Aufführung durchhalte, die bis Sonntagmorgen dauern soll, könne er nicht sagen, so Levit. „Ich habe noch nie länger als zweieinhalb Stunden am Stück am Klavier gesessen.“ Hier können Sie das Experiment verfolgen.

Das Konzert in einem Berliner Tonstudio und die Übertragung ins Internet finanziert der Pianist aus Teilen des Preisgeldes des US-amerikanischen Gilmore Artist Award, den er vor zwei Jahren bekommen hat. Die Auszeichnung wird seit 1991 alle vier Jahre an herausragende Pianistenpersönlichkeiten vergeben, die ohne deren Wissen von einer Jury nominiert und fünf Jahre lang beobachtet werden.

