Vielleicht ist dies ein Konzert, von dem man noch in Jahrzehnten spricht. Einer jener geheimnisumwitterten, magischen Abende, deren Ruf sich über den engen Kreis der Konzertbesucher weit in Zeit und Raum verbreitet. Ein Klavierabend, den Swjatoslaw Richter für viele unerreichbar hinter dem Eisernen Vorhang im Moskauer Konservatorium gab; ein Furtwängler-Auftritt in der schon bombenversehrten alten Berliner Philharmonie, von der heute nicht einmal Ruinen geblieben sind: Sind das möglicherweise Ereignisse, an denen sich der jüngste Auftritt von Igor Levit messen lässt?

Dabei war dieser Auftritt in der hannoverschen Musikhochschule eigentlich nur eine akademische Formalie: Der 32-jährige Pianist ist seit diesem Semester Professor an dem Haus, nun hat er sich dort wie üblich in einem Antrittskonzert vorgestellt. Doch Levit hat ein sehr emotionales Verhältnis zur Musikhochschule, an der er selbst zwölf Jahre lang ausgebildet wurde. Mit 13 Jahren kam er an das Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter, mit 25 verließ er das Haus als Konzertsolist mit dem besten Abschluss, der dort jemals vergeben wurde.

Ein universeller Musiker

In der Zeit dazwischen wurde aus dem Talent nicht nur ein Meisterpianist, sondern ein universeller Musiker. Einer, dem eine Beethoven-Sonate genauso nahe liegt wie die rätselhafte „Missa solemnis“. Der fast alles über die franko-flämische Vokalpolyphonie weiß und die Arbeiterlieder des 20. Jahrhunderts.

Levit kennt und beherrscht jede Menge Musik, mit der Pianisten üblicherweise gar nicht in Berührung kommen. Eine scheinbar unbezähmbare Neugier auf neues und altes Repertoire und die Gabe, sich dieses Repertoire schnell anzueignen, machen einen zentralen Teil seiner Künstlerpersönlichkeit aus.

Pink als Leitfarbe: Programmheft zu Levits Auftritt in den denkmalgeschützten Räumen der Musikhochschule. Quelle: Stefan Arndt

Entsprechend gespannt konnte man also sein, mit welchen Werken Levit sich als Professor an seiner eigenen Hochschule präsentieren würde, auch wenn der Spielraum nicht allzu groß erschien: Für das Antrittskonzert unterbrach er eine laufende Tournee mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra, die ihn mit Werken von Mozart und Rachmaninow nach dem Start am vergangenen Montag im Kuppelsaal in Hannover unter anderem nach Wien, Paris, Amsterdam und Brüssel führt.

Außerdem gehören in den kommenden vier Wochen noch beide Brahms-Klavierkonzerte sowie das letzte Konzert und 13 verschiedene Sonaten von Beethoven zu seinem Pensum. Irgendetwas davon hätte sich auch im Antrittskonzert gut gemacht.

Die ganz große Lösung

Irgendetwas aber kommt für Levit zu diesem Anlass nicht infrage: Er entscheidet sich für die ganz große Lösung. Vor einem Publikum, das zum Großteil aus ehemaligen Lehrern, aktuellen Schülern und Kollegen sowie sonstigen Vertretern des Musiklebens besteht, wählt er einen Komponisten, den selbst die vielen Experten im Saal kaum kennen: Die Musik des schottischen Komponisten Ronald Stevenson (1928–2015) ist für fast alle Neuland.

Levit hat extra für das eine Konzert in der Hochschule Stevensons „Passacaglia on DSCH“ aus dem Jahr 1962 einstudiert, dem Umfang nach eine der größten Kompositionen für Soloklavier – das Stück dauert ohne eine einzige Pause anderthalb Stunden.

Igor Levit probt die „Passacaglia on DSCH“ von Ronald Stevenson im Richard-Jakoby-Saal der Hochschule. Quelle: Anastasia Shvachko

Zunächst startet Levit aber kaum weniger überraschend mit Stevensons Klavierversion des Adagios aus Gustav Mahlers Fragment gebliebener 10. Sinfonie: ein inniger und zugleich gewaltiger Klagegesang, eine melancholische Zukunftsmusik, die die Fesseln der Tonalität ablegt und abhebt in unbekannte Sphären. Damit scheint die Richtung gesetzt: Levit geht es an der Hochschule nicht (nur) um Verfeinerung und Vollendung, sondern um Aufbruch und Abenteuer.

Wie lange dauert das?

Stevensons „Passacaglia“, eigentlich eine barocke Variationsform über ein Bassmotiv, ist ein maßloses Stück: eine Reise um die Welt und durch die Musikgeschichte und zugleich eine Art Panorama der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Komponist erzählt von stalinistischem Zwang und arabischer Gelassenheit. Er setzt Afrika als starken Kontinent der Zukunft tönend in Szene und entfaltet ein fast zorniges Requiem, mit dem er an die Toten von Holocaust und Weltkrieg erinnert.

Es gibt Passagen mit der klaren musikalischen Struktur einer Fuge oder einer Suite, es gibt aber auch wilde Ausbrüche an der Grenze zum Unspielbaren, die vielleicht an den Freejazz der Sechzigerjahre erinnern, eher aber ganz ohne Vorbild erscheinen.

Selbst als erfahrener Hörer ist man dieser überwältigenden Mixtur von erstaunlicher Musik ausgeliefert wie jemand, der zum ersten Mal ein Konzert besucht. Fragen schießen durch den Kopf: Wie macht der das? Warum trifft mich das? Und natürlich auch: Wie lange dauert das noch? Am Ende stehen Erschöpfung und Begeisterung, Ratlosigkeit und Dankbarkeit. Mit normalen Konzertabenden, wie auch Levit sie derzeit fast täglich in den großen Sälen der Welt gibt, hat all das nichts zu tun.

Von Stefan Arndt