Berlin

Der Pianist Igor Levit mag es nicht, wenn Interpreten sich hinter Komponisten verstecken. Ohne den Spieler sei deren Musik nicht mehr als ein Stück Papier. Trotzdem wird wohl auch ihm der Vergleich ein bisschen zu groß erschienen sein, den Kulturstaatsministerin Monika Grütters zu Beginn des Musikfestes in der Philharmonie Berlin und damit zum Neustart des Konzertlebens der Stadt gezogen hat. Zu hören seien nun „zwei Weltstars“, kündigt die CDU-Politikerin an, „die nicht nur in Deutschland die größten Konzertsäle füllen: Igor Levit und Ludwig van Beethoven“.

Grütters’ Rede, die auch sonst nicht an Superlativen spart, zeigt immerhin, wie stark die Bedeutung des Künstlers Levit in den vergangenen Monaten gewachsen ist. Vor der Corona-Krise war er ein sehr guter, interessanter Pianist. Jetzt ist er die wohl wichtigste Symbolfigur der Klassikwelt. Die Hauskonzerte, die er während des Shutdowns aus seinem Wohnzimmer – und gastweise auch aus dem Amtssitz des Bundespräsidenten – ins Internet gestellt hat, haben ihm viel zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft. Nun ist er an allen wichtigen Orten dabei, wenn das Veranstaltungsgeschäft wieder anläuft.

Anzeige

Die großen Levit-Geschichten

Bei den Salzburger Festspielen hat Levit den Zyklus sämtlicher Beethoven-Sonaten bereits absolviert, der jetzt in Berlin anläuft. Und auch in Hannover steht ein Beethoven-Abend mit Levit auf dem Programm, wenn Pro Musica im Oktober in eine noch schwer übersehbare Corona-Saison startet. Das ist zum einen Zufall, weil die Auftritte ohnehin so oder ähnlich geplant waren, zum Teil auch praktisch, weil es derzeit einfacher ist, einen einzelnen Musiker auf der Bühne zu platzieren als ein ganzes Orchester.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Omnipräsenz von Levit in der heiklen Phase des Neustarts hat aber auch tiefere Gründe: Weil er die Zeit der geschlossenen Konzertsäle so eindrucksvoll genutzt hat, traut man ihm nun auch zu, den Übergang in die neue Normalität zu meistern.

Verkaufsschlager: Levit-Schaufenster am Eingang des Kulturkaufhauses Dussmann in der Berliner Friedrichstraße. Quelle: Stefan Arndt

Flankiert werden die ersten Auftritte von zahlreichen Berichten – auch „Spiegel“ und „Zeit“ bereiten gerade ausführliche Levit-Geschichten vom Künstler in Corona-Zeiten vor – und einer CD-Neuveröffentlichung, die ab September Musik der Internet-Hauskonzerte präsentiert. An die Verkaufszahlen knüpfen sich offenbar große Erwartungen: Das Berliner Kulturkaufhaus Dussmann hat jedenfalls schon ein zentrales Schaufenster ganz mit Levit dekoriert.

Aphoristische Musik

Im Vorfeld und in der Nachbetrachtung kann daher der andere von Grütters’ „Weltstars“ trotz seines Jubiläums etwas in Vergessenheit geraten. Im Konzert aber rückt die Musik von Beethoven ganz ins Zentrum der Aufmerksamkeit. In der Philharmonie klingen Levits Versionen der Sonaten jetzt noch konzentrierter, als das schon vorher der Fall war. Die lakonischen Schlusswendungen, die Beethoven gern verwendet hat, tönen bei dem Pianisten oft wie Aphorismen, bei denen sich Kürze und Tiefsinn nicht ausschließen.

Konzentriert: Igor Levit in der Philharmonie. Quelle: Monika Karczmarczyk/Berliner Festspiele

Und natürlich ist zum Beginn der auf acht Konzerte angelegten Reihe auch die vom Pianisten besonders geliebte „Waldstein“-Sonate zu hören. Das „stürmische“ Allegro im ersten Satz hat Levit inzwischen zu einer vollkommen aberwitzigen Geschwindigkeit gesteigert, der zweite scheint schwerelos in einer reinen Gedankenwelt zu schweben, bevor im Finale der Eindruck eines ausgiebig reinigenden Sommerregens entsteht. Es ist die brillante Interpretation einer brillanten Komposition. Bei Levit hat die Musikwelt auf den richtigen gesetzt.

Levits Berliner Konzerte dauern noch bis zum 20. September und sind ab 31. August auf der Seite des Musikfestes für jeweils 72 Stunden als Aufzeichnung abrufbar. In Hannover spielt der Pianist am 2. Oktober im Funkhaus. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Wegen des jetzt stark verkleinerten Platzangebots im Saal gibt Levit um 17 und 20.30 Uhr zwei je 60-minütige Konzerte für Pro-Musica-Abonnenten, für Einzelkartenkäufer soll es zeitnahe Ersatztermine geben.

Von Stefan Arndt