„Quälereien“ ist die deutsche Übersetzung von „Vexations“, einem Klavierstück von Eric Satie. Igor Levit spielt das Stück am Sonnabend und Sonntag in einem Tonstudio ein. Die Aufführung, die im Internet übertragen wird, dauert rund 20 Stunden. Der hannoversche Pianist will damit auf die Lage von notleidenden Künstler aufmerksam machen.