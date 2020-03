Hannover

Die Schließung von Konzertsälen in aller Welt wegen des Coronavirus bringt das internationale Konzertleben zum Erliegen. Der Pianist Igor Levit möchte deshalb aber nicht aufhören, zu spielen: Heute (Donnerstag) um 19 Uhr startet er seine private Konzertreihe und wird via Twitter übertragen, was er in seinem Wohnzimmer aufführt. Was genau das sein wird, hat er nicht angekündigt: „Ich habe noch keine Ahnung“, schreibt er. Es sei ein Experiment: „Social-Media-Hauskonzerte, bis wir uns wieder treffen und das im echten Leben machen können.“

Schon auf die Ankündigung hin hat der Pianist viel Zuspruch erfahren – und jede Menge Programmvorschläge: Von der „Ode an die Freude“ über späte Sonaten von Schubert bis hin zu Schönberg reichen die Wünsche des Publikums. Auch eine Warnung wird ausgesprochen: „Niemand mag Mahler. Denk daran“, schreibt ein Nutzer.

Opern im Internet

Levit ist wohl der erste bekannte Musiker, der nun eine spezielle Corona-Konzertreihe auflegt. Er ist aber nicht der einzige, der jetzt fürs Internet spielt. Die Staatsoper Berlin überträgt heute Abend die Premiere ihrer Oper „Carmen“ aus dem leeren Opernhaus Unter den Linden. Der Livestream startet ebenfalls um 19 Uhr. Bereits gestern hatte James Blunt seinen Auftritt in der Hamburger Elbphilharmonie streamen lassen – Publikum im Saal war nicht mehr zugelassen.

