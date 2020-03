Hannover

Wenig Musiker haben bereits so viel Erfahrung mit Streamingkonzerten wie der Pianist Igor Levit, der seit mehr als zwei Wochen täglich Auftritte ins Internet sendet. Bei einer Videopressekonferenz des Festivals Heidelberger Frühling hat er nun Auskunft über das Musizieren in einer außergewöhnlichen Zeit gegeben.

„Ich brauche die Außenwelt“

Für ihn selbst sei die Vereinzelung ein großes Problem. „Ich brauche die Außenwelt“, sagt der Musiker. „Ich teile gern mit, und ich höre gern zu. Ich bin gern draußen, aber ,draußen’ gibt es gerade nicht.“ Darum hätten seine privaten Hauskonzerte – mit dem Handy für ein Internetpublikum übertragenen Auftritte in seinem Wohnzimmer – eine besondere Bedeutung: „Das Musikmachen wird ein heilendes, fast rettendes Element“, sagt Levit.

Natürlich sei es nur eine Notlösung, das Digitale in ein Liveerlebnis zu verwandeln, doch eine andere Möglichkeit gebe es nicht: „Ohne Teilen, ohne Miteinander, ist Musik nicht die Hälfte wert. Das gemeinsame Erleben ist ihr Kern.“

Mozart oder Paulchen Panzer

Bei Levit funktioniert dieses Teilen besonders gut, rund 60.000 Menschen sehen sich täglich seine Konzerte an. Auch darum sei das Spielen für den Livestream inzwischen ein kaum weniger intensives Erlebnis als ein Konzert: „Das Digitale bekommt eine existenzielle Dimension“, sagt der Pianist. Zugleich funktioniere es nur, wenn man es so niedrigschwellig wie möglich ansetzte. „Es ist egal, ob du Mozart oder Beethoven, Stockhausen oder Paulchen Panzer spielst“, so Levit. „Hier sieht man, wie offen die Leute sind: Wenn sie dir vertrauen, schenken sie dir Zeit.“ Das sei eine Riesenchance und ein Prinzip, das man ins Konzertleben übertragen müsste.

Die wirtschaftlichen Probleme, die die Krisenzeit für Künstler bringt, ließen sich im Internet allerdings nicht lösen. Solidaritäts- und Spendenaufrufen, die viele von ihm fordern, seien derzeit kaum sinnvoll. Die Aufgabe sei viel zu groß und benötige zuerst eine politische Lösung. Wenn die gefunden sei, könne man bestimmte Stiftungen unterstützen.

„Ich spiele jeden Tag, bis es vorbei ist“

Wie lang die Krise noch dauert, kann natürlich auch Levit nicht sagen. „Manchmal habe ich Hoffnung, manchmal Angst“, sagt er zu den Prognosen. Fest steht aber eins: „Auch wenn ich nicht 200 Rezitalprogramme in den Händen habe – ich spiele jeden Tag, bis es vorbei ist.“

Am Donnerstag, 26. März 2020, spielt Levit einen Duoabend mit der Cellistin Julia Hagen, am Freitag ein dreistündiges Programm mit den Präludien und Fugen von Dimitri Schostakowitsch auf der Webseite des Heidelberger Frühlings. Die digitalen Konzerte für das abgesagte Festival beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

Von Stefan Arndt